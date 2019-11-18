Общество
RT на русском«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российской компании.
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с чего всё началось
ПАО "Газпром" 18 ноября направило за подписью председателя правления Алексея Миллера в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.Интерфакс07:32
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