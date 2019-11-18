Общество

RT на русскомRT на русском«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российской компании.
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«Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа

ПАО "Газпром" 18 ноября направило за подписью председателя правления Алексея Миллера в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.
Интерфакс07:32

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«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

РИА Новости07:44

«Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа

Интерфакс07:32

«Газпром» предъявил Украине транзитный ультиматум

Коммерсантъ08:41

«Газпром» направил Киеву предложения по транзиту газа через Украину

РБК07:32

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год контракта на транзит газа

ТАСС07:42

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о контракте на транзит газа

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Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
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Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

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Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве

Журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова не выходит на связь с 17 ноября.
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Против основателя «Евродона» возбудили уголовное дело

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Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов.
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20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
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СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

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Китайцы назвали четыре слабые стороны России

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