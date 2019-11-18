Политика

РосбалтРосбалт«Нафтогаз» хочет обсудить предложение «Газпрома» с Еврокомиссией

НАК «Нафтогаз Украины» планирует обсудить предложение «Газпрома» о продлении транзитного контракта с участием РФ и Еврокомиссии.
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