Общество
RT на русском«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российской компании.
Читать в источнике
Оценить82
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Политика
Украина продолжит судиться с Россией после возвращения кораблей
Украина не откажется от иска против России даже после того, как Москва вернула задержанные в Керченском проливе корабли.
Общество
Депутат Горелкин отзовет законопроект о значимых интернет-ресурсах
Депутат Госдумы Антон Горелкин отзовет из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах, сообщил он в своем Telegram-канале.
Общество
Недолив топлива на АЗС в России превышает норму в 2-3 раза
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза, следует из проверок по Центральному федеральному округу.
Здоровье
Женщины с апноэ сна имеют более высокий риск заболеть онкологией
Низкий уровень кислорода в крови при апноэ может играть важную роль в развитии некоторых типов рака, и у женщин шансы на это выше, чем у мужчин: такие данные приводит группа исследователей Университета Аристотеля (Греция) по итогам работы с 19 000 пациентов.
Экономика
«Bitcoin подорожает на 4000%». Почему монету ожидает аномальный рост
Курс Bitcoin может взлететь на 4000% после халвинга в 2020 году, написал трейдер Rekt Capital в своем Twitter-аккаунте.
Армия и оружие
Британская армия скрыла преступления в Ираке и Афганистане
Политика
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Общество
Рейтинг недоверия правительству России достиг максимума
По мнению экспертов, на рейтинги власти повлияла пенсионная реформа и повышение налоговой нагрузки.
Общество
Умер российский писатель Игорь Сахновский
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Футбол
Президент ФК «Ростов» расставил точки над «i»
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал появившуюся информацию о ситуации в клубе и внёс ясность в положение дел.
Экономика
Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде
Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды.
Происшествия
В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски
Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
Политика
Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления
Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете.
Происшествия
В Москве загорелся склад с газовым оборудованием
Инцидент произошел в понедельник утром — на улице маршала Прошлякова загорелся склад с газовым оборудованием.
Политика
В МИД предупредили об ужесточении санкций после Brexit
Представителям российского бизнеса стоит с вниманием отнестись к заявлениям британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Политика
В Госдуме ответили на заявление китайских СМИ о слабых сторонах России
Алексей Чепа, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, прокомментировал публикацию китайского издания Sohu о слабых местах России.
Космос
Учёные поняли, где на Марсе искать жизнь
Ранее Лайф писал о необъяснимом сезонном повышении уровня кислорода на Марсе, а также об остатках ещё одного пересохшего озера, в котором тоже, как предполагают учёные, могла быть жизнь.
Политика
В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Кино
Тизер сериала «Пятая авеню»: Режиссер «Смерти Сталина» отправил Хью Лори в космос
Создатель сериалов «Гуща событий» и «Вице-президент» Армандо Ианнуччи отвлекся от политической комедии и сделал для HBO фантастический комедийный проект о людях, застрявших на огромном космическом корабле посреди космоса.
Шоу-бизнес
Кети Топурия впервые показала фото с новым избранником
Особо дотошные фанаты даже выяснили имя нового избранника певицы.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Армия и оружие
Россия вооружит гражданские корабли у Северного полюса
Стало известно о том, что ВМФ России запланировал использовать в Арктике вооруженные ледокольные корабли.
Здоровье
В Оренбурге может в 6 раз подорожать «шоферская» медкомиссия
С 22 ноября стоимость «шоферской» станет значительно дороже.
Игры
Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года
Инсайдерская информация сообщает, что на ближайшем The Game Awards 2019 разработчики представят очередную игру по франшизе Half-Life.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.