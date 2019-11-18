Общество

RT на русскомRT на русском«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российской компании.
Читать в источнике
Комментировать49
с чего всё началось

«Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа

ПАО "Газпром" 18 ноября направило за подписью председателя правления Алексея Миллера в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.
Интерфакс07:32

Подробнее о событии

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту газа

РИА Новости07:44

«Газпром» назвал условия продолжения транзита газа через Украину

RT на русском07:43

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год контракта на транзит газа

ТАСС07:42

«Газпром» направил Киеву предложения по транзиту газа через Украину

РБК07:32

«Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа

Интерфакс07:32

Россия сделала Украине официальное предложение по газу

Lenta.ru07:31

«Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить договор по транзиту газа на год

Коммерсантъ07:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских истребителей

Закупка Египтом российских истребителей поставит Каир под угрозу американских санкций, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер на международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019.
РИА Новости 08:00
Политика

Лукашенко усомнился в необходимости союза России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором откажется подписывать документы, позволяющие провести интеграцию с российской стороной.
Газета.Ru вчера в 15:23
Политика

Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

ТАСС 08:01
Политика

Госбюро расследований призвало снять неприкосновенность с Порошенко

Генпрокуратура Украины может запросить у Верховной рады разрешение лишить неприкосновенности экс-президента страны Петра Порошенко, заявила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.
РИА Новости 05:28
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru 03:49
Политика

«Яндекс» согласовал с Кремлем изменение структуры управления

Введение некоммерческого Фонда общественных интересов, который войдет в структуру корпоративного управления "Яндекса", согласовано с администрацией президента, сказал "Интерфаксу" источник, близкий к Кремлю.
Интерфакс 04:51
Политика

Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли

Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Газета.Ru 06:05
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Общество

США заплатили России почти $4 млрд за полёты астронавтов на «Союзах»

С 2014 года частные компании SpaceX и Boeing строят корабли по контракту с NASA, но сроки ввода их в эксплуатацию до сих пор не ясны.
Говорит Москва 15 ноября в 06:01
Политика

Ляшко вручили подозрение за драку с соратником Зеленского

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
RT на русском 05:53
Политика

В ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии

Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что парламентские выборы в Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов».
RT на русском 07:39
Общество

Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим

Lenta.ru вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Рудковская прокомментировала слухи об изменах Плющенко

Продюсер и телеведущая Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах со стороны своего мужа фигуриста Евгения Плющенко, сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik 08:03
Армия и оружие

«Роскосмос» получил патент на двигатель для космического самолета

Как сообщает РИА «Новости», на сайте Роспатента появилась информация о том, что «Роскосмос» получил патент на схему силовой установки для самолета, способного кратковременно разгоняться до гиперзвуковой скорости и запускать ракеты в космос.
Военное дело 07:37
Футбол

Английский вратарь сбил прожектор, промахнувшись с пенальти

На 61-й минуте игры «Нанитон Боро» — «Стрэтфорд Таун» при счете 0:0 хозяева поля получили право на пенальти.
Матч ТВ 08:20
Политика

МИД Украины назвал альтернативу Минским соглашениям

Напомним, что 14 ноября Пристайко заявил о о возможном выходе Украины из Минских соглашений.
ИА Новороссия 02:58
Общество

«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Взгляд.ру 00:55
Происшествия

На Урале подполковник полиции на личном авто насмерть сбил пенсионерку

В Кушве Свердловской области женщина переходила дорогу в неположенном месте и погибла от наезда автомобиля сотрудника ОВД.
Российская газета 08:00
Общество

В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя

В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
Российская газета 06:57
Авто

Старый Nissan Leaf провалил краш-тесты

По информации издания 32cars.ru, основная идея краш-теста состояла в том, чтобы смоделировать удар об дерево при скорости, превышающей ту, которая применяется в обычных краш-тестах, и посмотреть, как можно улучшить методы аварийного спасения, чтобы достать тех, кто оказался в заблокированных автомобилях.
SpeedMe 04:49
Футбол

Жирков перед матчем с Сан-Марино занимался индивидуально

Полузащитник сборной России Юрий Жирков на сегодняшней тренировке занимался по индивидуальной программе.
Metaratings 07:22
Экономика

«Bitcoin подорожает на 4000%». Почему монету ожидает аномальный рост

Курс Bitcoin может взлететь на 4000% после халвинга в 2020 году, написал трейдер Rekt Capital в своем Twitter-аккаунте.
РБК 04:25
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
Общество

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:05
Здоровье

Врачи удалили полуторакилограммовую опухоль с лица южносахалинца

Хирурги южно-сахалинской больницы провели уникальную операцию. У жителя областного центра удалили гигантскую опухоль на лице.
Сахалин.Инфо 02:25
Армия и оружие

Террористы ПНС Ливии захватили гражданский самолет в Мисурате

Восточная часть Ливии находится под контролем законно избранного правительства.
Политика Сегодня вчера в 15:00
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 вчера в 06:04
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК 16 ноября в 16:51
Политика

Киев заявил о поиске компромисса с Германией по «Северному потоку – 2»

Украина работает над тем, чтобы найти компромисс с Германией по поводу «Северного потока – 2», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Взгляд.ру 02:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное