"Сегодня моя администрация готова в оперативном порядке провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, срок действия которого истекает в 2026 году", — указал Байден.
Министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн обвинил западные страны в упущенном шансе выстроить взаимовыгодные отношения с Россией, чем вызвал "ужасающую реакцию" со стороны коллег, пишет издание Compact.
«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon», — сказал тогда официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.