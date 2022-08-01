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«Газпром» нарастил поставки газа в Китай на 61%

Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» за последние семь месяцев увеличились на 60,9%. В прошлом месяце поставки топлива шли сверх суточных контрактных количеств.
Московский Комсомолец
В частности, в июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта, также говорится в сообщении компании.
РИА Новости
Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья рухнул на 34,7 процента в годовом выражении, составив 75,3 миллиарда кубометров, раскрыли
 данные в компании.
Lenta.ru
"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт — об экспорте по дальневосточному маршруту.
РИА Новости

Подробнее о событии

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