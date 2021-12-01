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«Газпром» нарастил поставки природного газа в Румынию до рекордных значений

«Газпром» активно работает над наращиванием экспорта природного газа за границу.
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В частности, "Газпром" нарастил поставки газа в Румынию (на 221,8%), Сербию (на 85,8%), Турцию (на 83,7%), Словению (на 53,9%), Болгарию (на 43,8%), Италию (на 19,5%), Германию (на 16,8%), Грецию (на 12,2%), Финляндию (на 9,1%) и Польшу (на 7,5%).
ПРАЙМ
-> К странам, в которые "Газпром" уже экспортировал больше газа, чем за весь 2020 год (Германия, Турция, Италия, Болгария, Румыния, Сербия), по итогам второй половины ноября добавились Греция, Словения, Швейцария, Северная Македония, Босния и Герцеговина.
Finam.Ru
Запасы газа в украинских ПХГ ниже показателя прошлого года на 38,7% (на 10,3 млрд куб. м) и уже приближаются к отметке начала закачки, добавляет "Газпром".
Finam.Ru

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