В частности, "Газпром" нарастил поставки газа в Румынию (на 221,8%), Сербию (на 85,8%), Турцию (на 83,7%), Словению (на 53,9%), Болгарию (на 43,8%), Италию (на 19,5%), Германию (на 16,8%), Грецию (на 12,2%), Финляндию (на 9,1%) и Польшу (на 7,5%).
-> К странам, в которые "Газпром" уже экспортировал больше газа, чем за весь 2020 год (Германия, Турция, Италия, Болгария, Румыния, Сербия), по итогам второй половины ноября добавились Греция, Словения, Швейцария, Северная Македония, Босния и Герцеговина.
Во вторник консультативный совет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США высказались за одобрение применения лекарственных препаратов от компаний Merck и Ridgeback Biotherapeutics.