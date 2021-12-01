В частности, " Газпром " нарастил поставки газа в Румынию (на 221,8%), Сербию (на 85,8%), Турцию (на 83,7%), Словению (на 53,9%), Болгарию (на 43,8%), Италию (на 19,5%), Германию (на 16,8%), Грецию (на 12,2%), Финляндию (на 9,1%) и Польшу (на 7,5%).