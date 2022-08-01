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«Газпром» нарастил поставки в Китай по «Силе Сибири» почти на 61%

В январе—июле «Газпром» поставил в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» на 60,9% больше газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается
 в Telegram-канале энергетической компании.
РБК
В частности, в июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта, также говорится в сообщении компании.
РИА Новости
Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья рухнул на 34,7 процента в годовом выражении, составив 75,3 миллиарда кубометров, раскрыли данные в компании.
Lenta.ru
По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 июля запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 42,8 млрд куб. м, а для достижения уровня заполненности компаниям предстоит добыть еще 29,6 млрд куб. м газа.
Фонтанка.Ру

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