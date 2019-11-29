Экономика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикаль«Газпром» нарастил прибыль на 3%

По итогам девяти месяцев 2019 года чистая прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, составила 1,048 трлн рублей, что на 3% результатов за аналогичный период прошлого года.
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Чистая прибыль «Газпрома» увеличилась на 4%

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«Газпром» понизил оценку инвестиций в 2019 году до 2,126 трлн рублей

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Для урегулирования ситуации с Донбассом у Украины есть пять сценариев.
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В ДНР приняли закон о государственной границе

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В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
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Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
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«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
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Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи

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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Штаб ВСУ в Донбассе сообщил об убийстве 10 ополченцев за неделю

С 22 по 28 ноября 2019 года потери защитников Донбасса составили 25 человек: 10 человек были убиты, а еще 15 человек - ранены.
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Первое поколение Hongqi H7 построено на базе японской Toyota, автомобиль показали в 2012 году, рестайлинг произошел спустя четыре года, но серьезными эти обновления назвать нельзя.
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Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок.
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В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
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Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери

Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Коммерсантъ 05:34
Футбол

Мальме — Динамо (Киев) 4:3

Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».
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Ольга Бодрова учится на 4 курсе ГИТИСа и недавно получила свою первую роль в кино.
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Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
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Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
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Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
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МИД заявил об эскалации в Сирии из-за размещения США военной техники

Размещение военной техники США в центре нефтедобычи в районе Румейлан в Сирии приведет к эскалации напряженности, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
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Коммерсантъ вчера в 20:28
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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что рад за соперников по чемпионату России по футболу, которые одержали победы в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Lenta.ru 05:22
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