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«Газпром» нарастил транзит газа через Украину до 100 млн кубов

Компания «Газпром» не стала бронировать на 11 ноября дополнительные мощности для транзита через Польшу и Украину.
Коммерсантъ
"Оператор ГТС Украины" предложил на аукционе транзитные мощности на 12 ноября в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка".
ТАСС
Однако в точке выхода из украинской газотранспортной системы на границе со Словакией, как и днем ранее, вновь дополнительно забронирована часть — чуть меньше четверти — предлагавшегося объема — 19,2 миллиона кубометров из доступных 85,7 миллиона.
РИА Новости
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РИА Новости

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