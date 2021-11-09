"Оператор ГТС Украины" предложил на аукционе транзитные мощности на 12 ноября в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка".