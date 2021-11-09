"Оператор ГТС Украины" предложил на аукционе транзитные мощности на 12 ноября в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка".
Однако в точке выхода из украинской газотранспортной системы на границе со Словакией, как и днем ранее, вновь дополнительно забронирована часть — чуть меньше четверти — предлагавшегося объема — 19,2 миллиона кубометров из доступных 85,7 миллиона.
«Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», — говорится в обращении депутата к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Компания Softline намерена потратить большую часть из $400 млн, которые компания получила в ходе первичного публичного размещения (IPO) на Лондонской фондовой бирже, на приобретение порядка тридцати IT-компаний в других странах.
Глава группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев предположил, что мошенники могут предлагать услуги по удалению купивших поддельные сертификаты россиян из таких баз или создавать сервисы, где люди могут проверить свои данные на предмет утечки.
Карпентер призвал США прекратить поставки вооружения на Украину, так как превращение Киева в военного союзника Запада нарушает обозначенные Россией «красные линии» и подталкивает украинское руководство к провокациям во внешней политике.