Энергетика
BFM.ru«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории. Об этом заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков на «Российской энергетической неделе», передает РИА Новости.
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Гаджеты
Представлен новый российский процессор Baikal-M
3DNews вчера в 16:27
Общество
Елизавета II отказалась делать операцию
Врачи рекомендуют королеве как можно скорее провести операцию на ноге, однако монаршая особа отказывается от лечения.
Комсомольская правда 08:03
Футбол
Кононов оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ общаться со СМИ
Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ общаться с прессой после воскресного матча с "Оренбургом".
Газета.Ru 10:05
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Вечером 5 мая выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.
Интерфакс 10:30
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Политика
Союз журналистов Москвы ответил на жалобу о побоях на курсах репортеров
Во вторник Павлов на своей странице в Facebook сообщил, что во время курсов «Бастион» подвергся «побоям и самым разнообразным издевательствам и унижениям».
РБК 09:44
Армия и оружие
Поставка Белоруссии четырех российских Су-30СМ ожидается в ноябре
Белоруссия ожидает поставку Россией первых четырех истребителей Су-30СМ в ноябре.
ТАСС 04:42
Футбол
Агент Шюррле рассказал о болезни футболиста
Агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, по какой причине его клиент не смог сыграть в последних двух матчах команды.
RT на русском 08:32
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Происшествия
Силовики пришли с обысками в редакцию дагестанской газеты «Черновик»
Силовики проводят обыски в редакции дагестанского еженедельника «Черновик» в Махачкале.
REGNUM 07:22
Футбол
Шевченко согласился возглавить «Милан»
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко уже в ноябре может возглавить итальянский "Милан", легендой которого является, сообщает Tutto Mercato.
ProstoProSport 01:12
Футбол
«Лугано» — «Динамо» К. Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 3 октября 2019 года
На минувших выходных «бьянконери» на своем поле уступили «Ксамаксу» (0:1). Все прогнозы на Лигу Европы После травмы у «Лугано» восстанавливается полузащитник Мирослав Човило.
LiveSport.ru вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Политика
Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом
Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа.
РИА Новости 08:53
Политика
Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове
Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:18
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Наука
Джейми Донелли: «VR дает возможность отправить учеников на Марс»
В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
РБК 30 сентября в 07:31
Шоу-бизнес
Миллиардерша Кайли Дженнер рассталась с отцом своей дочери
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались. О разрыве отношений одной из самых популярных пар инстаграма сообщает портал TMZ.
Газета.Ru 09:46
Политика
Путин заявил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор, сообщает РИА Новости.
RT на русском 09:05
Происшествия
Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми
В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество
На Россию надвигается ураган «Мортимер»
Национальная служба новостей вчера в 12:15
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании «Аэрофлот» Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Forbes 04:47
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Финансы
На Украине после затяжного пике подорожал доллар
Национальный банк Украины на сегодня, 1 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,2 грн, к евро — на уровне 26,35 грн. Таким образом, впервые за последние дни доллар подорожал после длительного падения, но все равно находится на минимуме с января 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:33
Технологии
Данные 20 млн россиян оказались в открытом доступе
Дьяченко обнаружил базу в открытом доступе в сентябре этого года, после чего рассказал об этом ее владельцу, который находится на Украине.
Взгляд.ру вчера в 12:05
Театры
Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника
ТАСС вчера в 10:11