Энергетика

BFM.ruBFM.ru«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»

Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории. Об этом заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков на «Российской энергетической неделе», передает РИА Новости.
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