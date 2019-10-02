Энергетика
BFM.ru«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории. Об этом заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков на «Российской энергетической неделе», передает РИА Новости.
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Политика
Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
РИА Новости 08:53
Политика
Путин снимет с должности главного инспектора МВД
Президент России Владимир Путин освободит от должностей ряд высших должностных лиц силовых органов.
РБК 09:00
Космос
Американцы испытали водно-плазменный двигатель
Американская компания Momentus провела испытания компонентов своего космического аппарата Vigoride, среди которых и водно-плазменный двигатель.
Rusargument 30 сентября в 04:23
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Здоровье
Онкологи центра Блохина составили график увольнений
Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений для того, чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.
RT на русском 09:30
Политика
Меркель заявила, что санкции с России снимать рано
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала согласование "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 10:29
Происшествия
Саратовских полицейских подозревают в смертельном избиении мужчины
Предполагается, что полицейские во время патрулирования задержали пьяного мужчину, после чего между ними произошел конфликт.
REGNUM 05:11
Общество
Игорь Алтушкин запускает на YouTube реалити-шоу для предпринимателей
Лучшие участники получат от 100 тысяч до миллиона рублей от Русской медной компании (РМК) на реализацию своей идеи.
66.ru 08:56
Культура
Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС
Sostav.ru вчера в 11:55
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Гаджеты
Представлен новый российский процессор Baikal-M
Компания «Байкал Электроникс» представила свой новый процессор Baikal-M, который позиционируется в качестве решения для потребительского и бизнес-сегментов.
3DNews вчера в 16:27
Футбол
«Спартак» объявил имя нового исполнительного директора клуба
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил имя нового исполнительного директора.
RT на русском 11:12
Происшествия
При нападении на училище в Финляндии погибла украинка
Ранее полиция Финляндии сообщила, что неизвестный совершил нападение в профессиональном училище на территории торгового центра.
RT на русском 11:12
Происшествия
Смертельно ранившему сотрудника СК мужчине предъявлено обвинение
Жителю Санкт-Петербурга Сергею Григорьеву, который напал на полковника Владислава Капустина возле проходной здания Следственного комитета в Москве, предъявлено обвинение.
RT на русском 05:41
Политика
Опрос показал отношение украинцев к «формуле Штайнмайера»
Более половины украинцев выступают за невоенные меры по урегулированию конфликта в Донбассе, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
Взгляд.ру 09:00
Политика
Симоньян призвала дать четкое определение термину «военкор»
Симоньян обратилась к военкорам, присутствующим на Media Talk телеканала RT, попросив их рассказать об опыте взаимодействия с зарубежными коллегами "в поле".
РИА Новости 10:52
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма вчера в 02:09
Армия и оружие
Китай показал на параде супермощную ракету
На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру вчера в 03:24
Театры
Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника
ТАСС вчера в 10:11
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Происшествия
В сети опубликовали видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
Бизнесмен Михаил Хачатурян, который был убит тремя своими дочерьми, записывал издевательства над ними на видео.
Общественная служба новостей 30 сентября в 11:10
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Опубликовано новое видео задержания Бочкарёвой с кокаином
Газета Кемерова 10:39
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко: «Муж почувствовал мою беременность раньше меня»
Месяц назад Костенко подтвердила слухи об интересном положении. Сейчас Анастасия находится на 20-й неделе беременности.
StarHit.ru 02:00
Общество
В России выпустили уникальный «Доброшрифт», созданный детьми с ДЦП
Уникальный шрифт, созданный ребятами с детским церебральным параличом (ДЦП), выпустили в России ко Всемирному дню ДЦП, который отмечается каждую первую среду октября.
ТАСС 08:42
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Транспорт
ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду
В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:24
Футбол
Маркизио завтра объявит о завершении карьеры
Sports.ru 06:10