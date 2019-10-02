Энергетика
BFM.ru«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории. Об этом заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков на «Российской энергетической неделе», передает РИА Новости.
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Здоровье
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
Наука
16 молодых нижегородских ученых получили президентские гранты
16 молодых ученых из Нижегородской области получили гранты президента РФ.
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
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Samsung закроет производство смартфонов в Китае
Завод расположен в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун. В июне Samsung сообщил о сокращении производства и числа сотрудников на предприятии.
Футбол
Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Происшествия
В Багдаде в результате протестов пострадали 200 человек
Иракские власти сообщили об одной жертве и 200 раненых в результате протестов, охвативших Багдад во вторник.
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
Авто
Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia
Немецкий концерн решил сделать глубокую дифференциацию своих брендов, переведя Skoda в бюджетный сегмент, а машины Seat станут более эмоциональными.
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В России объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4
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Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
На официальном сайте УЕФА стартовало голосование за звание лучшего футболиста по итогам матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Интернет
Windows для Android, iOS и Mac стала доступна в облаке Microsoft
Microsoft объявила о доступности по всему миру нового публичного облачного сервиса, ранее бывшего в ограниченном тестировании — Windows Virtual Desktop.
Игры
Состоялся релиз Call of Duty: Mobile
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
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СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
Общество
Королева Елизавета II отказалась от операции на колене
Ухудшающееся здоровье правящей британской королевы Елизаветы II вызывает тревогу членов семьи монарха.
Финансы
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
Культура
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Кино
Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры
Политика
ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»
ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
Экономика
РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин
Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.
Происшествия
Суд арестовал напавшего на сотрудника СК в Москве
Басманный суд Москвы арестовал жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, обвиняемого в убийстве сотрудника Следственного комитета Владислава Капустина.
Политика
Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Гаджеты
Microsoft представила новый смартфон с двумя экранами
Компания Microsoft на ежегодной презентации представила новый смартфон Surface Duo с двумя экранами 5,6 дюйма на базе Android, сообщает The Verge .
Происшествия
Следствие попросило арестовать замгендиректора «Аэрофлота»
Следственный комитет попросил арестовать замгендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова и трех его предполагаемых сообщников по делу о мошенничестве, сообщили в Басманном суде Москвы в среду, 2 октября.
Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
Политика
Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера»
Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Происшествия
Женщине грозит 15 лет колонии за убийство мужчины бутылкой шампанского в кафе в Забайкалье
В конце декабря 2018 года женщина в кафе во время ссоры нанесла два удара 23-летнему мужчине бутылкой шампанского.