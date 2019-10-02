Политика

Евразия.ЭкспертЕвразия.Эксперт«Газпром» может достроить «Северный поток-2» за полтора месяца

Факторы, которые могут повлиять на данное решение, и возможные сроки завершения строительства газопровода озвучил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков в ходе Российской энергетической недели, передает телеканал «Россия 24».
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