Политика
Евразия.Эксперт«Газпром» может достроить «Северный поток-2» за полтора месяца
Факторы, которые могут повлиять на данное решение, и возможные сроки завершения строительства газопровода озвучил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков в ходе Российской энергетической недели, передает телеканал «Россия 24».
Читать в источнике
Оценить112
Подробнее о событии
Показать все источники
«Северный поток — 2» построят в обход Дании при её отказе согласовать газопровод
Life.ruвчера в 03:44
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Армия и оружие
В ДНР солдата ВСУ приговорили к 30 годам тюрьмы
Воскобойник лишен свободы на 30 лет за ведение террористической деятельности. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ДНР.
КП - Донецк 06:38
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 01 октября в 07:50
Армия и оружие
В России завершают модернизацию пушки «Малка» и миномета «Тюльпан»
В России завершают модернизацию одной из самых мощных самоходных пушек в мире - "Малки" и миномета 2С4 "Тюльпан".
Газета.Ru 04:29
Здоровье
Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона
Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
Кубанские новости 01 октября в 05:59
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс вчера в 10:30
Хоккей
Михеев о дебюте в НХЛ: было сложно в это поверить
Газета.Ru 02:28
Политика
Британия из-за Марса смягчила санкции против России
Великобритания внесла поправки в "Закон об экспорте", которые снимают некоторые ограничения на сотрудничество с Россией в рамках миссии ExoMars-2020.
РИА Новости 06:55
Политика
Зеленский назначил нового секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины бывшего секретаря данного ведомства Алексея Данилова.
REGNUM 08:36
Финансы
После визита Зеленского и Гончарука в НБУ курс гривны резко упал
О визите главы Украины Владимира Зеленского вместе с премьер-министром страны Алексеем Гончаруком сообщил на своей странице в Facebook член Совета НБУ Василий Фурман.
Экономика сегодня 01 октября в 13:59
Армия и оружие
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили служить в армии
Коммерсантъ 06:15
Политика
В парламенте Нидерландов хотят выяснить роль Украины в крушении MH17
Палата представителей парламента Нидерландов намерена инициировать расследование роли украинской стороны в деле о крушении Boeing над Донбассом в 2014 году, сообщает портал nos.nl.
Аргументы и Факты вчера в 05:08
Наука
От Антарктиды откололся айсберг в 315 миллиардов тонн
В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся огромный айсберг весом в 315 млрд тонн.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 13:00
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Происшествия
Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал
В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.
Газета.Ru 07:58
Общество
Джеймс Кэмерон выложил фото со съемок «Аватара 2»
Официальный аккаунт франшизы в Twitter постоянно обновляется: подписчиков знакомят с представителями флоры и фауны загадочной Пандоры, выкладывают лучшие рисунки поклонников, на которых зачастую можно увидеть героев фильма, а также делятся последними новостями о съемках фильмов.
Российская газета 08:13
Происшествия
В Париже мужчина напал на полицейских в участке
Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
Политика
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.
РБК 07:26
Армия и оружие
Минобороны получило партию истребителей Су-34
В ОАК отметили, что по информации Центрального военного округа, самолеты будут эксплуатироваться в составе авиационного полка в Челябинской области.
РИА Новости 08:12
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Здоровье
Россиянка родила тяжелобольного ребенка от донора спермы
Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила ребенка с редким генетическим заболеванием от донора спермы.
Medical Note 02:31
Здоровье
Названы способы, как без лекарств справиться с повышенным давлением
Если у человека долгое время давление держится выше отметки 140/90, то нужно принимать какие-то меры.
Волгоградская правда 01 октября в 23:19
Политика
Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Происшествия
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
РИА Новости 06:41
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Культура
Жительница Мурманска вошла в десятку самых красивых девушек мира
Жительница Мурманска Екатерина Агапова вошла в десятку финалисток международного конкурса красоты Miss United Continents, который недавно состоялся в Эквадоре.
Российская газета вчера в 06:30
Политика
Путин назвал Иорданию важным партнером России
Телеканал 360° 08:36