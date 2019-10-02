Энергетика
BFM.ru«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории. Об этом заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков на «Российской энергетической неделе», передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить108
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Общество
Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»
Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Znak.com 15:25
Политика
Украину накрыла волна протестов из-за «формулы Штайнмайера»
Сразу в нескольких городах Украины прошли акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает портал «Обозреватель».
Lenta.ru 15:50
Культура
Иван Ургант получил ТЭФИ в номинации «Ведущий развлекательного шоу»
Российский телеведущий Иван Ургант получил премию ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы" за шоу "Вечерний Ургант", которое выходит на "Первом канале".
РИА Новости 14:15
Политика
«Формула Штайнмайера» поможет Донбассу. А Минские соглашения подождут
Документ стимулирует выполнение Минских соглашений.
Телеканал 360° 14:24
Кино
Ален Делон снова появится на большом экране
Профиль 16:38
Авто
Volkswagen сделает Skoda конкурентом для бюджетных Hyundai и Kia
Тарантас Ньюс 30 сентября в 14:03
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ 13:55
Культура
Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС
VSE42.RU вчера в 23:54
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в президентские выборы в США
Российский лидер Владимир Путин, отвечая в ходе заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя» на вопрос о возможном вмешательстве России в выборы, отметил, что Москва «обязательно это сделает».
RT на русском 08:19
Авто
Рассекречен интерьер нового кроссовера Genesis GV80
Как сообщает издание speedme.ru, в интерьере нового Genesis GV80 можно отметить, что модель имеет совершенно иной руль, а мультимедийную систему расположили в верхней части панели, оснастив ее экраном планшетного типа.
32CARS.ru 01:46
Авто
Great Wall представила рамный Haval H9 для экстремального бездорожья
Компания Great Wall начала продажи обновленного флагманского внедорожника Haval H9 в августе текущего года, а теперь производитель презентовал версию новинки для экстремального бездорожья.
Новые автомобили 30 сентября в 23:42
Общество
Закон о запрете курения на балконах вступил в силу
Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru вчера в 05:02
Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Происшествия
Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором
Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском 16:30
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости 30 сентября в 13:16
Общество
Стало известно об ухудшении здоровья британской королевы
Слухи о серьезных проблемах со здоровьем у 96-летней Елизаветы II поползли после того, как ее сфотографировали в сентябре в Букингемском дворце с большим фиолетовым синяком на левой руке.
Medical Note 10:26
Экономика
Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
«В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента», – сказала Скворцова.
Ведомости 13:14
Общество
Меган Маркл с нетерпением ждет встречи с принцем Гарри
Герцогиня Сассекская призналась, что очень скучает по своему мужу и готова к встрече с ним.
ГЛАС.RU 05:24
Футбол
Головин рассказал о преимуществах чемпионата Франции
Полузащитник "Монако" Александр Головин поведал о сильных сторонах Лиги 1. Об этом он рассказал в интервью клубной пресс-службе.
Газета.Ru 16:49
Здоровье
Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами
Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Футбол
Малком может сыграть за «Зенит» после международной паузы
Полузащитник «Зенита» Малком может вернуться на поле после октябрьской паузы на матчи сборных.
Бомбардир.ру 09:44
Авто
Эксперты объяснили необходимость прогрева двигателя машины зимой
Газета DAILY 06:24
Футбол
Дзагоев рассказал, какую сумму потратил на подготовку к свадьбе
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, во сколько ему обошлась организация свадьбы.
Нева Спорт 14:36
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк появится на российском телевидение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:47
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Странно, но мало кто удосуживается смазывать боковые стекла автомобилей, а точнее их направляющие.
АвтоВзгляд 08:21