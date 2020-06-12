Политика
РИА НовостиГазпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными
"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии. В российском концерне подчеркнули, что действия в отношении руководства банка совершены с нарушением законов республики.
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«Газпром» и Газпромбанк назвали незаконной смену руководства Белгазпромбанка
Коммерсантъвчера в 13:26
«Газпром» назвал незаконным назначения руководителей Белгазпромбанка
Московский Комсомолецвчера в 13:11
«Газпром» счел противозаконными действия ЦБ Белоруссии в отношении Белгазпромбанка
Интерфаксвчера в 12:55
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
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«Газпромбанк» и «Газпром» назвали незаконным назначение нового руководства «Белгазпромбанка»
КП - Беларусьвчера в 14:21
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
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Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Adobe выпустило приложение Photoshop Camera для iOS и Android
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Появились свежие фото нового Lada Largus
На фото видно, что Largus FL действительно получил новое «лицо», которое отличается от нынешнего другой радиаторной решеткой с крупной эмблемой LADA, бампером, капотом иной формы и головной оптикой от актуального Renault Logan.
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В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян
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Чехия согласилась обсудить с Россией судьбу памятника Коневу
Чехия согласилась на предложение России обсудить ситуацию, связанную с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, однако пока не получила ответа от Москвы, сообщили РБК в пресс-службе чешского МИДа.
Коммерсантъ вчера в 11:45
Общество
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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
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Коммерсантъ вчера в 04:30
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Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
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Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
Общество
Российские выпускники получат аттестаты без экзаменов
В постановлении отмечено, что выпускники будут зачисляться в техникумы и колледжи по результатам аттестатов.
Севастополь.ру 11 июня в 04:14
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Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, посвященное смертельному ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 20:52
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Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах
Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru 11 июня в 10:33
Общество
Замминистра обороны России назвал костюм Гитлера уникальной вещью
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в эфире телеканала «Звезда» рассказал о мемориальном комплексе «Дорога памяти», где хранится в том числе костюм фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.
Lenta.ru вчера в 08:45
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В Кремле оценили идею США ввести новые санкции против России
Москва надеется, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, такие действия не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 11 июня в 05:46
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Помпео планирует встречу с представителями Китая
По информации газеты Politico, планы поездки Помпео все еще дорабатываются. Госдеп отказался комментировать изданию данную информацию.
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В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru 11 июня в 23:04
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Свободная Пресса вчера в 20:52
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Биолог назвала скрытые симптомы коронавируса
«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — рекомендует специалист.
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Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
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Изменились правила выбора номинантов на «Оскар»
Напомним, 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» решили отложить из-за пандемии коронавируса — она запланирована на 28 февраля 2021 года.
RuNews24.ru вчера в 22:12
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Студия перенесла премьеру «Довода» Кристофера Нолана
Премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод» отложили на две недели. Выход картины состоится 31 июля.
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Общество
Путин вручил медали «Герой Труда»
Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве.
RT на русском вчера в 06:32
Общество
В Пекине на крупнейшем оптовом рынке обнаружили коронавирус
Пекин, 12 июня 2020, 21:50 — REGNUM На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружили коронавирус на доске для разделки лосося.
REGNUM вчера в 14:50
Происшествия
Браконьеры Уганды рассказали, зачем убили самца редкой гориллы
Кампала, 13 июня 2020, 06:32 — REGNUM Пожизненное заключение или штраф в размере $5,4 млн грозит жителям Уганды, убившим представителя исчезающего подвида восточных горных горилл, сообщает NTV Uganda.
REGNUM вчера в 23:32
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В МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани
РИА Новости вчера в 23:07
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Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
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Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении до 1 июля ограничения на въезд в республику через государственную границу с РФ по реке Псоу, сообщает пресс-служба главы Абхазии.
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Sony показала новую PlayStation 5
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КМВ Новости 11 июня в 17:17