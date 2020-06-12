Политика

РИА НовостиРИА НовостиГазпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными

"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии. В российском концерне подчеркнули, что действия в отношении руководства банка совершены с нарушением законов республики.
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«Газпром» назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными

Известиявчера в 22:51

Газпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными

РИА Новостивчера в 13:02

«Газпром» и Газпромбанк назвали незаконной смену руководства Белгазпромбанка

Коммерсантъвчера в 13:26

«Газпром» назвал незаконным назначения руководителей Белгазпромбанка

Московский Комсомолецвчера в 13:11

«Газпром» счел незаконной смену руководства Белгазпромбанка

РБКвчера в 14:56

«Газпром» счел противозаконными действия ЦБ Белоруссии в отношении Белгазпромбанка

Интерфаксвчера в 12:55

Акционеры назвали незаконным назначение и.о. председателя правления Белгазпромбанка

ТАССвчера в 12:49
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 01:13, Ашберн

«Газпромбанк» и «Газпром» назвали незаконным назначение нового руководства «Белгазпромбанка»

КП - Беларусьвчера в 14:21
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
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Гаджеты

Adobe выпустило приложение Photoshop Camera для iOS и Android

NewInform вчера в 05:14
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обругала матом Малахова

После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов».
Вести Подмосковья вчера в 02:45
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Авто

Появились свежие фото нового Lada Largus

На фото видно, что Largus FL действительно получил новое «лицо», которое отличается от нынешнего другой радиаторной решеткой с крупной эмблемой LADA, бампером, капотом иной формы и головной оптикой от актуального Renault Logan.
Автоновости дня 10 июня в 07:44
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Политика

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян

Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно.
РИА Новости 11 июня в 00:37
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Политика

Чехия согласилась обсудить с Россией судьбу памятника Коневу

Чехия согласилась на предложение России обсудить ситуацию, связанную с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, однако пока не получила ответа от Москвы, сообщили РБК в пресс-службе чешского МИДа.
Коммерсантъ вчера в 11:45
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 11 июня в 12:28
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Недвижимость

Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции

Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ вчера в 04:30
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Общество

Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

RT на русском вчера в 23:04
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Общество

Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
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Общество

Российские выпускники получат аттестаты без экзаменов

В постановлении отмечено, что выпускники будут зачисляться в техникумы и колледжи по результатам аттестатов.
Севастополь.ру 11 июня в 04:14
1,7K
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, посвященное смертельному ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 20:52
3,1K
Политика

Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru 11 июня в 10:33
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Общество

Замминистра обороны России назвал костюм Гитлера уникальной вещью

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в эфире телеканала «Звезда» рассказал о мемориальном комплексе «Дорога памяти», где хранится в том числе костюм фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.
Lenta.ru вчера в 08:45
2
Политика

В Кремле оценили идею США ввести новые санкции против России

Москва надеется, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, такие действия не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 11 июня в 05:46
1,5K
Происшествия

Банк оставил вдову погибшего в ДТП с Ефремовым водителя без денег

ФАН вчера в 13:50
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Политика

Помпео планирует встречу с представителями Китая

По информации газеты Politico, планы поездки Помпео все еще дорабатываются. Госдеп отказался комментировать изданию данную информацию.
RuNews24.ru 00:38
Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru 11 июня в 23:04
2,2K
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП

Свободная Пресса вчера в 20:52
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Здоровье

Биолог назвала скрытые симптомы коронавируса

«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — рекомендует специалист.
Известия 00:15
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Общество

Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров

Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com вчера в 13:03
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Кино

Изменились правила выбора номинантов на «Оскар»

Напомним, 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» решили отложить из-за пандемии коронавируса — она запланирована на 28 февраля 2021 года.
RuNews24.ru вчера в 22:12
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Кино

Студия перенесла премьеру «Довода» Кристофера Нолана

Премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод» отложили на две недели. Выход картины состоится 31 июля.
Gazeta.SPb 00:56
Общество

Путин вручил медали «Герой Труда»

Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве.
RT на русском вчера в 06:32
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Общество

В Пекине на крупнейшем оптовом рынке обнаружили коронавирус

Пекин, 12 июня 2020, 21:50 — REGNUM На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружили коронавирус на доске для разделки лосося.
REGNUM вчера в 14:50
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Происшествия

Браконьеры Уганды рассказали, зачем убили самца редкой гориллы

Кампала, 13 июня 2020, 06:32 — REGNUM Пожизненное заключение или штраф в размере $5,4 млн грозит жителям Уганды, убившим представителя исчезающего подвида восточных горных горилл, сообщает NTV Uganda.
REGNUM вчера в 23:32
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Происшествия

В МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани

РИА Новости вчера в 23:07
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 11 июня в 06:33
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Политика

Абхазия продлила до 1 июля запрет на въезд через границу с Россией

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении до 1 июля ограничения на въезд в республику через государственную границу с РФ по реке Псоу, сообщает пресс-служба главы Абхазии.
Интерфакс вчера в 15:13
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Игры

Sony показала новую PlayStation 5

Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку.
КМВ Новости 11 июня в 17:17
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