"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии. В российском концерне подчеркнули, что действия в отношении руководства банка совершены с нарушением законов республики.

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