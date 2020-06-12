Политика
РИА НовостиГазпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными
"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии. В российском концерне подчеркнули, что действия в отношении руководства банка совершены с нарушением законов республики.
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
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Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году
Piter.tv 11:01
Происшествия
Суд над Стерненко: на улице произошли столкновения с силовиками
Возле здания Шевченковского районного суда Киева, который рассматривает ходатайство следователя СБУ об избрании меры пресечения убийце Стерненко, произошли столкновения сторонников убийцы с силовиками.
Новостной фронт 12:30
Общество
В Великобритании авиакомпании подали в суд на власти из-за карантина
Британские авиакомпании British Airways, Ryanair и Easyjet подали в суд на правительство страны, пишет Bloomberg.
РБК 23:25
Происшествия
МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ вчера в 06:11
Здоровье
Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин
Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета 21:30
Экономика
Конвейерная остановка: загрузка автозаводов в России упала ниже 30%
Коронавирус оставил автопредприятия в России без работы: загрузка упала почти вдвое — с 50% до менее 30%, следует из данных Минпромторга, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 17:01
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
Известия 20:52
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 14:26
Общество
За неделю в Хакасии выявили 164 новых случая коронавируса
В Сибирском федеральном округе на 12 июня возросло число выявленных случаев в 1,3 раза.
Хакасия 23:00
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета 07:39
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение
Известия 23:37
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
Игры
Прошла трансляция презентации PlayStation 5
11 июня в 23:00 мск Sony проведёт презентацию PlayStation 5. Изначально она была запланирована на 4 июня, но из-за протестов в США её перенесли на неделю.
CyberSport.ru вчера в 10:11
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.
Телеканал 360° 20:29
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак впервые показал свою новую избранницу
Во время вечеринки Мурат Налчаджиоглу представил публике свою новую возлюбленную. Избранницу бывшего мужа певицы зовут Лилия.
7Дней.ру 04:00
Общество
Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд
В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 вчера в 04:21
Спорт
Месси и Роналду вошли в топ-10 лучших спортсменов XXI века
Чемпионат вчера в 09:54
Единоборства
Двоюродный брат Хабиба дебютирует в UFC в июле на «Бойцовском острове»
Советский спорт вчера в 14:26
Гаджеты
Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5
Как и было обещано, сегодня утром компания Xiaomi представила умный браслет Xiaomi Mi Band 5.
Megaobzor.com вчера в 03:54
Общество
Путин вручил медали «Герой Труда»
Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве.
RT на русском 06:32
Происшествия
Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег
Вдова Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, осталась без средств к существованию после того, как банк заблокировал ее кредитную карту.
РИА Новости 12:49
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно
Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com 14:08
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Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Игры
Анонсирован ремейк Demon’s Souls
Игромания.ру вчера в 16:56
Общество
Эксперт рассказал о причинах размагничивания банковской карты
Банковская карта может размагнититься под воздействием электромагнитного излучения и в результате физического воздействия на нее – ударов, изгибов.
Московский Комсомолец 19:45
Шоу-бизнес
Настя Каменских научила подписчиков приседать
Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ сообщали, что жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова нагрубила подписчикам из-за сравнения с Королевой.
Невские Новости 18:19
Игры
IO Interactive анонсировала Hitman 3 — игра выйдет в начале 2021 года
CyberSport.ru вчера в 16:48