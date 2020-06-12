Политика

РИА НовостиРИА НовостиГазпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными

"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии. В российском концерне подчеркнули, что действия в отношении руководства банка совершены с нарушением законов республики.
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«Газпром» счел незаконной смену руководства Белгазпромбанка

РБК14:56

Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»

Газета.Ru13:27

Акционеры назвали незаконным назначение и.о. председателя правления Белгазпромбанка

ТАСС12:49

«Газпром» назвал незаконным назначения руководителей Белгазпромбанка

Московский Комсомолец13:11

Газпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными

РИА Новости13:02

«Газпром» счел противозаконными действия ЦБ Белоруссии в отношении Белгазпромбанка

Интерфакс12:55

«Газпром» и Газпромбанк назвали незаконной смену руководства Белгазпромбанка

Коммерсантъ13:26
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 17:30, Ашберн

«Газпромбанк» и «Газпром» назвали незаконным назначение нового руководства «Белгазпромбанка»

КП - Беларусь14:21
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 17:30, Ашберн
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Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
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В Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков

Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.
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Общество

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Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
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В городе Калач-на-Дону Волгоградской области росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой водки - таким образом он решил подшутить над приятелем.
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Российские выпускники получат аттестаты без экзаменов

В постановлении отмечено, что выпускники будут зачисляться в техникумы и колледжи по результатам аттестатов.
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Сжиженный газ взорвался в Казани

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва сжиженного газа в Казани, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
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Недвижимость

Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции

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Коммерсантъ 04:30
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее использовать местные виды топлива в стране, в том числе опилки.
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В своем обращении глава государства указал на характерные национальные черты россиян, которые, по его мнению, гарантируют, что народ страны поддержит предложенные им поправки в Конституцию.
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Месси прокомментировал свое возвращение в футбол на фоне пандемии

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Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен указом президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
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Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
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Геркус: Мещеряков был против перехода Дзюбы в «Локомотив»

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус заявил о том, что председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков сорвал трансфер Артема Дзюбы в московский клуб.
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