Политика
РИА НовостиГазпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными
"Газпром" прокомментировал смену руководства Белгазпромбанка и задержание топ-менеджеров финансовой организации в Белоруссии. В российском концерне подчеркнули, что действия в отношении руководства банка совершены с нарушением законов республики.
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 20:38, Ашберн
Происшествия
Ветер опрокинул грузовики на российской трассе
Lenta.ru 13:42
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Кино
Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»
Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены.
Lenta.ru 17:46
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда вчера в 18:43
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Все работающие россияне 1 июля - в День голосования по поправкам в Конституцию - получат повышенную оплату.
Российская газета 10 июня в 12:39
Происшествия
Ефремова допросили по делу о наркотиках
После пять часов допроса актер снова помещен под домашний арест Почти пять часов шел допрос Михаила Ефремова в связи с делом о сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК).
WomanHit.ru 00:42
Общество
Все выпускники российских школ получат аттестаты без сдачи экзаменов
В 2020 году все школьники 9-х, и 11-х классов российских школ получат аттестаты без сдачи ЕГЭ.
АБН вчера в 02:58
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 06:08
Наука
Ученые заметили, что данные о количестве песка на Земле неверны
Evo-rus.com 14:11
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно
Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com 14:08
Происшествия
Ефремов записал видеообращение к людям
Lenta.ru 18:03
Культура
Новый сезон «Сватов» выйдет с полным актерским составом
Седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет с полным составом актеров, сообщила в прямом эфире актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю Ковалеву.
Sibnet Новости 11:52
Игры
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru вчера в 11:24
Недвижимость
Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ 04:30
Экономика
«Лучше поспешить»: ПФР принимает заявления на новую выплату
В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что продолжают принимать заявления на новую денежную выплату, но просят граждан не откладывать подачу заявки в долгий ящик, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 14:30
Общество
Эксперт рассказал о причинах размагничивания банковской карты
Банковская карта может размагнититься под воздействием электромагнитного излучения и в результате физического воздействия на нее – ударов, изгибов.
Московский Комсомолец 19:45
Общество
Как принуждают голосовать за Конституцию кнутом и без пряника
Пришло заведующему подразделения, говорит, 11 июня письмо счастья: всех подчиненных массового отправить на голосование по поправкам к Конституции.
Аргументы недели 17:05
Общество
Затопленный рудник «Мир» не угрожает здоровью жителей Якутии
Затопленный рудник "Мир" в Якутии не представляет никакой угрозы здоровью жителей города Мирный, а "Алроса" постоянно контролирует содержание сероводорода в воздухе, рассказал РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев.
РИА Новости 20:15
Космос
Маск отреагировал на статью Рогозина о значении полета Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете американского корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию.
Взгляд.ру 10 июня в 14:59
Армия и оружие
Украина произведет 2,5 тысячи ракет, которыми пыталась пугать Россию
В мае Украина провела новые испытания ракетных комплексов "Ольха-М" и "Ольха-Р" в Одесской области.
РЕН ТВ 18:12
Происшествия
В Кемерово выявили вспышку коронавируса в пансионате для престарелых
В Кемерово 11 человек не связаны никак друг с другом, ещё 11 — вспышка в пансионате для инвалидов и пожилых людей.
НГС.Кемерово вчера в 01:51
Шоу-бизнес
Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»
ИА InterMedia вчера в 13:23
Гаджеты
Улучшенный процессор Snapdragon 865 Plus засветился в AnTuTu
Официально новинку еще не анонсировали, но упоминания о ней уже появились в бенчмарке AnTuTu.
Astera 10:07
Экономика
Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых
Российские банки отклоняют лишь 17% заявок предпринимателей на выдачу кредитов под 2% годовых.
ТАСС вчера в 09:44
Общество
Декретные пособия и больничные с 19 июня начисляются по новым правилам
Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполной рабочей недели или неполного рабочего дня, то средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица.
Областная газета (г. Иркутск) 10 июня в 21:11
Происшествия
На газовой заправке в Казани произошел взрыв
Коммерсантъ 18:04
Авто
Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу
Напомним, с 2020 года экологические нормы в ЕС ужесточаются, из-за чего существует вероятность наложения штрафных санкций, но накануне компания MadeinRussia.de, являющаяся дистрибьютором бренда Lada, приняла новую партию Lada 4x4, состоящую из 9 машин.
Новые автомобили вчера в 04:11
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09