Политика
Газета.Ru«Газпром» назвал два условия для нового транзитного контракта с Киевом
Глава "Газпрома" Алексей Миллер пояснил, какие "принципиально важные" вопросы необходимо решить перед заключением контракта на транзит российского газа в Европу через Украину в 2020 году.
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с чего всё началось
Самый принципиальный вопрос — урегулирование судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», говорится в сообщении пресс-службы российской компании.Известия07:06
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Политика
В Иране ненадолго задержали инспектора МАГАТЭ и изъяли у нее документы
Власти Ирана ненадолго задержали инспектора, работающую на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в исламской республике, и изъяли у нее документы, необходимые для поездок, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов, знакомых с работой организации в этой стране.
РИА Новости 08:36
Происшествия
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
Вести.Ru 07:19
Наука
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Экономика
В Минфине назвали рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным
В проекте бюджета на ближайшие три года указано, что от повышения налога на добавочную стоимость в российский бюджет поступит более 2 трлн рублей.
Говорит Москва вчера в 01:09
Футбол
Кейсуке Хонда подписал контракт с «Витессом» Слуцкого
Кейсуке Хонда подписал контракт с голландским «Витессом», который возглавляет Леонид Слуцкий.
Матч ТВ 09:16
Киберспорт
В Epic Games Store нашли способ бесплатно получить любые игры
Баг в Epic Games Store позволяет запускать игру, не покупая ее.
CyberSport.ru 05:06
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о задержании жены аль-Багдади
Турецкие силы безопасности задержали в Сирии жену главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости 07:04
Политика
Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России
Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.
РИА Новости 07:15
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 04 ноября в 10:45
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru вчера в 04:32
Автоспорт
Renault может покинуть Формулу 1 в конце 2019 года
В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.
Autosport.com.ru 02:49
Футбол
Отменена красная карточка Сону, показанная игроку после травмы Гомеша
Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку корейскому нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину, который был удалён в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает Sky Sports.
Чемпионат вчера в 12:24
Происшествия
Впавшая в кому экс-жена Цеповяза оставила записку
На имущество Натальи, которая по условиям брачного договора с Цеповязом является директором агрофирмы «Слава Кубани», наложен арест.
Известия 08:36
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Экономика
Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты в Башкирии
По сообщению главы Башкирии Радия Хабирова, в 2020 году бюджетникам направят на 1,6 млрд рублей больше на зарплату, чем в текущем году.
МедиаКорСеть 04:32
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении вытрезвителей
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
Lenta.ru вчера в 11:39
Экономика
Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года
Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf).
РБК 09:01
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался признавать сына Оксаны Воеводиной своим
Бывший король Малайзии Мухаммад V не признает своего сына: таким образом экс-правитель ответил на уверения Оксаны Воеводиной о том, что она родила ребенка именно от своего супруга из малазийской королевской семьи.
Газета.Ru вчера в 13:01
Хоккей
Молодежная сборная России уступила канадцам во втором матче Суперсерии
Газета.Ru вчера в 22:01
Общество
Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов
В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:07
Технологии
Роботов для строительства лунной базы хотят испытать на Эльбрусе
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 06:47
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые рассказала о пережитом домашнем насилии
Как рассказала звезда, в своё время, когда она переживала домашнее насилие, она боялась кому-то об этом рассказывать, поскольку ей было стыдно.
Bimru.ru 02:41
Технологии
Телевизоры Nokia вскоре станут реальностью
Источники сообщают, что индийская онлайн-площадка Flipkart готовится к запуску первых в мире умных телевизоров под брендом Nokia.
iXBT.com 05:52
Единоборства
Отец Нурмагомедова не исключил боя его сына с боксером Мэйуэзером
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что бой его сына против американца Флойда Мэйуэзера-младшего возможен после следующей защиты россиянином его чемпионского пояса.
Взгляд.ру 07:28