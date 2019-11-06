с чего всё началось

Глава "Газпрома" Алексей Миллер пояснил, какие "принципиально важные" вопросы необходимо решить перед заключением контракта на транзит российского газа в Европу через Украину в 2020 году.

«Газпром» назвал два условия для нового транзитного контракта с Киевом

Политика В Иране ненадолго задержали инспектора МАГАТЭ и изъяли у нее документы Власти Ирана ненадолго задержали инспектора, работающую на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в исламской республике, и изъяли у нее документы, необходимые для поездок, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов, знакомых с работой организации в этой стране.

Происшествия Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.

Наука Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон» Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".

Экономика В Минфине назвали рост доходов бюджета от повышения НДС рекордным В проекте бюджета на ближайшие три года указано, что от повышения налога на добавочную стоимость в российский бюджет поступит более 2 трлн рублей.

Футбол Кейсуке Хонда подписал контракт с «Витессом» Слуцкого Кейсуке Хонда подписал контракт с голландским «Витессом», который возглавляет Леонид Слуцкий.

Кино Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.

Армия и оружие Эрдоган сообщил о задержании жены аль-Багдади Турецкие силы безопасности задержали в Сирии жену главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.

Гаджеты В России теперь можно арендовать iPhone За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».

Автоспорт Renault может покинуть Формулу 1 в конце 2019 года В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.

Футбол Отменена красная карточка Сону, показанная игроку после травмы Гомеша Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку корейскому нападающему «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину, который был удалён в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1), сообщает Sky Sports.

Происшествия Впавшая в кому экс-жена Цеповяза оставила записку На имущество Натальи, которая по условиям брачного договора с Цеповязом является директором агрофирмы «Слава Кубани», наложен арест.

Политика Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

Экономика Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты в Башкирии По сообщению главы Башкирии Радия Хабирова, в 2020 году бюджетникам направят на 1,6 млрд рублей больше на зарплату, чем в текущем году.

Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении вытрезвителей Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.

Экономика Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf).

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказался признавать сына Оксаны Воеводиной своим Бывший король Малайзии Мухаммад V не признает своего сына: таким образом экс-правитель ответил на уверения Оксаны Воеводиной о том, что она родила ребенка именно от своего супруга из малазийской королевской семьи.

Общество Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Ольга Бузова впервые рассказала о пережитом домашнем насилии Как рассказала звезда, в своё время, когда она переживала домашнее насилие, она боялась кому-то об этом рассказывать, поскольку ей было стыдно.

Технологии Телевизоры Nokia вскоре станут реальностью Источники сообщают, что индийская онлайн-площадка Flipkart готовится к запуску первых в мире умных телевизоров под брендом Nokia.