Энергетика
Rambler News Service«Газпром» назвал экспортную цену на газ в бюджете на 2020 год
«Газпром» заложил в бюджет компании на 2020 год среднюю цену на экспортируемый в дальнее зарубежье газ в $200 за тыс. кубометров, заявил в ходе Дня инвестора компании заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.
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с чего всё началось
"Газпром" ожидает повышение цен на газ в Европе уже в 2021 году. Об этом сообщила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на Дне инвестора компании в Нью-Йорке.ТАССвчера в 10:32
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