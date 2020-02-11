"Газпром" ожидает повышение цен на газ в Европе уже в 2021 году. Об этом сообщила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на Дне инвестора компании в Нью-Йорке.

с чего всё началось

«Газпром» заложил в бюджет компании на 2020 год среднюю цену на экспортируемый в дальнее зарубежье газ в $200 за тыс. кубометров, заявил в ходе Дня инвестора компании заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

«Газпром» назвал экспортную цену на газ в бюджете на 2020 год

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