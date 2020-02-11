Энергетика

Rambler News ServiceRambler News Service«Газпром» назвал экспортную цену на газ в бюджете на 2020 год

«Газпром» заложил в бюджет компании на 2020 год среднюю цену на экспортируемый в дальнее зарубежье газ в $200 за тыс. кубометров, заявил в ходе Дня инвестора компании заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.
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с чего всё началось

«Газпром» ожидает повышение цен на газ в Европе в 2021 году

"Газпром" ожидает повышение цен на газ в Европе уже в 2021 году. Об этом сообщила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на Дне инвестора компании в Нью-Йорке.
ТАССвчера в 10:32

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«Газпром» готовится к падению цен

Коммерсантъвчера в 12:44

«Газпром» ожидает повышение цен на газ в Европе в 2021 году

ТАССвчера в 10:32

Снижение прогноза цены на газ сократило резерв «Газпрома» на 100 млрд руб

Интерфаксвчера в 12:14

«Газпром» сократил поставки газа в Европу

News.ruвчера в 11:55

«Газпром» назвал экспортную цену на газ в бюджете на 2020 год

Rambler News Serviceвчера в 12:37

«Газпром» допустил снижение цены на газ для Европы

Известиявчера в 12:43

Газпром анонсировал рост цен на газ в Европе

Взгляд.рувчера в 10:19
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Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Пульс Хакасии 10 февраля в 01:44
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
ФАН 10 февраля в 01:00
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе

Турецкий президент Тайп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе, цитирует Ahval.
Газета.Ru 04:47
Хоккей

Игрок НХЛ перенес сердечный приступ во время матча

Lenta.ru 03:37
Политика

Байден заявил, что вся борьба на выборах в США впереди

Бывший вице-президент США Джо Байден, который добивается выдвижения единым кандидатом от Демократической партии для участия во всеобщих выборах, заявил, что вся борьба еще впереди и выиграть ее можно будет только при поддержке цветного населения страны.
РИА Новости вчера в 22:18
Политика

В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.
RT на русском 04:40
Происшествия

Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке

Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
REGNUM вчера в 13:22
Происшествия

В переходе московского метро нашли брошенного младенца

В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Интерфакс 02:30
Происшествия

В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

Российская газета 04:36
Политика

WP: ЦРУ полвека следило за секретной перепиской свыше 120 стран

"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.
Газета.Ru вчера в 23:59
Экономика

Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Экономика

Исследование: россияне стали меньше экономить на продуктах

Россияне стали меньше экономить на продуктах питания, при этом требования к качеству и ассортименту выросли.
ТАСС 04:11
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 10 февраля в 02:24
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru 02:18
Политика

Черного Ленина из ДНР задержали в России

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Lenta.ru вчера в 16:10
Происшествия

В Керчи завели уголовное дело из-за холодных квартир для сирот

РИА Новости 03:26
Политика

«Левада-центр»: доверие к Путину снизилось до 35%

Уровень доверия к президенту России Владимиру Путину с сентября 2019 года снизился на 4 процентных пункта (п. п.) -- до 35%, говорится в исследовании «Левада-центра».
Коммерсантъ 03:40
Авто

КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины

Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
МИР 24 10 февраля в 10:25
Биатлон

Назван состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

Стало известно, кто из российских биатлонистов будет представлять страну в рамках чемпионата мира по биатлону на смешанной эстафете.
Газета.Ru 01:47
Экономика

ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка

Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
Коммерсантъ вчера в 12:14
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые изображения будущего УАЗ «Патриот» новой генерации, который глава «Соллерс» прозвал «Русским Прадо».
Вечерний курьер 10 февраля в 14:12
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС вчера в 06:31
Политика

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости вчера в 15:32
Шоу-бизнес

Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой

Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Что происходит вчера в 12:09
Гаджеты

Microsoft выпустила эмулятор Windows 10X

Microsoft выпустила первый эмулятор для тестирования новой операционки Windows 10X, которая была показа в ноябре 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя дисплеями.
The GEEK 02:08
Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала, на что способна камера Xiaomi Mi 10

ToDay News Ufa вчера в 02:15
Экономика

Игорную зону «Янтарная» намерены застраивать частями

Калининградские власти предлагают застраивать игорную зону "Янтарная" частями, реализовывать свои проекты будут разные инвесторы.
Клопс 02:31
Происшествия

Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме

В почтовом офисе в Амстердаме произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.
Газета.Ru 02:56
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Шоу-бизнес

Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Shraibikus News 01:08
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