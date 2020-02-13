«Газпром межрегионгаз» обнародовал список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января этого года. В него включены организации с просроченной задолженностью на сумму более 10 млн руб.

«Газпром» назвал крупнейших должников за газ в регионах

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