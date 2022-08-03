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«Газпром» назвал невозможной поставку турбины для «Северного потока» из-за санкций Запада

Антироссийские санкции Канады, Евросоюза и Великобритании, а также нарушение контрактных обязательств не позволяют поставить турбину Siemens для работы трубопровода «Северный поток», заявил российский холдинг «Газпром».
Комсомольская правда
"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС "Портовая" невозможной", - отметили в компании.
ТАСС
«Газпром» объясняет отсутствием турбины сокращение поставок газа по «Северному потоку».
РБК
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер придерживается другой точки зрения, утверждая, что Siemens несет ответственность за "невыполненное вовремя техническое обслуживание газовых турбин".
ИноСМИ

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