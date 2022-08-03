Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление представителя Белого дома о том, что госсекретарь Энтони Блинкен постарается поймать министра иностранных дел Сергея Лаврова за пуговицу на АСЕАН для обсуждения проблемы заключенных, если у него будет возможность.