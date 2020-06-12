Политика
Газета.RuГазпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст заявления.
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Шоу-бизнес
Литвинова объяснила визит в квартиру Ефремова
Актриса и режиссер Рената Литвинова объяснила, зачем посетила квартиру Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы.
Взгляд.ру 08:43
Авто
Новый купе-кроссовер Tayron X от Volkswagen добрался до дилеров
Volkswagen планирует выпустить на авторынок новую купеобразную версию кросса Tayron X. Накануне в автосалоны официальных дилеров бренда отправили партию первых тестовых экземпляров Tayron X. Стоит напомнить, что кросс-купе разработали на основе стандартной версии.
Car.ru 06:17
Общество
Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе
Коммерсантъ 07:42
Футбол
Бывший тренер «Спартака» Кузнецов: «Кононов был не против подписать Деспотовича. Уверен, он бы нам помог»
Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов, работавший в московском клубе в штабе Олега Кононова, рассказал о несостоявшемся переходе в стан красно-белых летом 2019 года нападающего Джордже Деспотовича, выступавшего на тот момент за «Оренбург».
Sport24.ru 15:10
Политика
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
Здоровье
Коронавирус в Кирове: еще двое пациентов скончались от болезни
По информации на 12 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали: - 2848 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных: - 1578 пациентов выздоровели; - 25 человек скончались; - более 9000 кировчан - на домашнем карантине; - 25031 жителей области сняты с наблюдения за весь период.
КП - Киров 03:40
Шоу-бизнес
Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг
Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг.
Lenta.ru вчера в 07:00
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 05:50
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную
Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
Paparazzi.ru 08:26
Баскетбол
«Милан» и «Барселона» приглашают Шведа
Испанская «Барселона» и итальянский «Милан» вступили в заочную борьбу за переход защитника «Химок» Алексея Шведа.
Советский спорт 09:51
Футбол
Тренеры Новиков, Семшов и Зырянов получили лицензии Pro
Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков сдал экзамен на получение лицензии Pro, необходимую для работы в клубах премьер-лиги.
Вести.Ru 10:02
Происшествия
На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус
В Пекине в четверг впервые за 56 дней был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал.
РИА Новости 14:09
Политика
СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций
Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
РБК 15:45
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
Политика
Евросоюз начнет открывать внешние границы с 1 июля
Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза начинать открывать внешние границы с 1 июля.
Национальная служба новостей вчера в 10:03
Здоровье
Минздрав не рекомендовал считать одно лекарство панацеей от COVID-19
Иначе ни в коем случае нельзя рекомендовать какой-то препарат как панацею при лечении коронавирусной инфекции, — сказал Мурашко.
News.ru 09:58
Политика
Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 представлен на новых официальных изображениях
Astera 10 июня в 09:43
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 15:52
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Происшествия
На французской атомной подводной лодке произошел пожар
На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
Коммерсантъ 15:35
Футбол
Кокорин рассказал, где хотел бы продолжить карьеру
RT на русском 15:41
Происшествия
Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Газета.Ru вчера в 14:19
Армия и оружие
ВСУ за минувшие сутки пять раз нарушили перемирие в ДНР
Новостной фронт 02:31
Политика
Абхазия продлила до 1 июля запрет на въезд через границу с Россией
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении до 1 июля ограничения на въезд в республику через государственную границу с РФ по реке Псоу, сообщает пресс-служба главы Абхазии.
Интерфакс 15:13
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество
Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29