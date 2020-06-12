Политика

Газета.RuГазета.RuГазпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»

Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст заявления.
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