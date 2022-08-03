Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной, — пояснили в «Газпроме».
Телеведущая Юлия Меньшова на своем YouTube-канале рассказала, что концерты Максима Галкина в России начали отменяться после того, как юморист выложил в Instagram "черное окно" - предположительно, в знак протеста против спецоперации.
«Азербайджан неоднократно заявлял, что вопреки трехстороннему соглашениюо присутствие вооруженных сил Армии и незаконных вооруженных формирования на территориях Азербайджана остается источником опасности», — заявляет Минобороны.