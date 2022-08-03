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«Газпром» назвал поставку турбины Siemens в Россию невозможной из-за санкций

Санкции Канады, Евросоюза, Великобритании делают невозможной поставку турбины для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде и сейчас находится в Германии, заявил
 "Газпром" в официальном Telegram-канале.
РИА Новости
Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной, — пояснили в «Газпроме».
News.ru
«Газпром» к 25 июля сократил прокачку газа по «Северному потоку» до 33 млн куб. м (20% мощности трубопровода).
РБК
В тот же день замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов рассказал, что компания Siemens не выполняет свои обязательства по ремонту неисправных двигателей для «Северного потока».
Ведомости

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