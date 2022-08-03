РИА Новости«Газпром» назвал поставку турбины Siemens в Россию невозможной из-за санкцийСанкции Канады, Евросоюза, Великобритании делают невозможной поставку турбины для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде и сейчас находится в Германии, заявил "Газпром" в официальном Telegram-канале.РИА НовостиУже 27 июля поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» снизились до 20% от максимального уровня.ВедомостиТурбину для ремонта отправили в Канаду, но из-за санкций производитель после устранения дефектов отказался возвращать оборудование в Германию, но по просьбам ФРГ все же решил вернуть двигатель.ТК ЗвездаВ тот же день замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов рассказал, что компания Siemens не выполняет свои обязательства по ремонту неисправных двигателей для «Северного потока».ВедомостиЧитать далееСвернутьРБКРБКГазета.RuФАННТВИзвестияВесьмаНовые ИзвестияАргументы и ФактыАпралPravda.RuNewsFrolВестник КавказаТелеканал 360°RuBaltic.RuКомсомольская правдаЯмал-МедиаREGNUMDaily StormТК ЗвездаПодробнее о событии«Газпром» счел невозможной поставку турбины для «Северного потока» в Россию из-за санкцийLenta.ru18:53«Газпром»: доставка турбины для «Северного потока» из-за санкций невозможнаSmotrim.ruвчера в 12:42«Газпром» заявил о невозможности поставки турбины Siemens в РФ из-за санкцийИзвестиявчера в 11:58«Газпром» заявил о невозможности возврата Siemens двигателя для «Северного потока»ТАССвчера в 12:16«Газпром» заявил о невозможности поставки двигателя на КС «Портовая»RT на русскомвчера в 12:01«Газпром» заявил о невозможности возврата турбины на «СП-1» из-за действий SiemensИнтерфаксвчера в 12:01«Газпром» назвал поставку турбины Siemens в Россию невозможной из-за санкцийРИА Новостивчера в 12:22Показать ещёОценить2,7KПоделиться