Ситуация с выдачей Данией разрешения на укладку труб «Северного потока — 2» является «чисто геополитической» и связана с желанием США заместить российский газ своим СПГ. Об этом заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

«Газпром» назвал ситуацию с выдачей разрешения на СП-2 геополитической

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