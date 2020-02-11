Политика
РБК«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора. Схожие сроки запуска газопровода в январе называл президент Владимир Путин. По его словам, «Северный поток-2» заработает к концу этого года или в начале следующего.
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Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Общество
В Петербурге сожгли машину заводящего фанатского виража «Зенита»
Санкт-Петербург не вошёл даже в тройку Ночью в Питере неизвестные сожгли авто олдового фаната "Зенита", многолетнего заводящего виража Саши "Макасина".
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Происшествия
Тюменские силовики отметили повышение под выкрик «АУЕ» и «жизнь ворам»
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Общество
Рогозин анонсировал 18 пусков с Байконура в 2020 году
В 2020 году "Роскосмос" запланировал 18 космических пусков с Байконура, сообщил в эфире радио "Комсомольская правда" глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Здоровье
Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока
Роскачество сравнило растительные напитки из сои, овса, миндаля, кокоса и обычное молоко и рассказало о том, могут ли они стать ему полноценной заменой.
Общество
Испанские археологи нашли пещеру со следами древней резни
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature, в испанской провинции Уэска в пещере Эль-Трокс были обнаружены останки 9 человек, из них четырех детей.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Общество
Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей
Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
Культура
Собчак ответила на критику своего нового шоу
Ксения Собчак ответила на критику своего нового шоу на Первом канале «ДокТок».
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Армия и оружие
Россия и Сирия предупредили о гуманитарной катастрофе в Идлибе
«Наиболее сложная обстановка продолжает оставаться в зоне деэскалации "Идлиб", где существует высокая вероятность гуманитарной катастрофы в связи с террористической деятельностью боевиков», — цитирует агентство текст документа.
Здоровье
Свердловские школы готовят к закрытию из-за эпидемии гриппа и ОРВИ
Свердловские власти заявили о закрытии в ближайшее время некоторых школ в Екатеринбурге для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ в городе.
Происшествия
В Амстердаме прогремел второй взрыв в офисе почтовой компании
Второй взрыв произошел в почтовом отделении одной из компаний в Амстердаме, пострадавших нет, сообщает агентство Рейтер.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Политика
На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.
Общество
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Экс-президентам России предлагают дать пожизненный статус сенаторов
Президенты России после сложения своих полномочий смогут получить пожизненный статус сенаторов Совета Федерации.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезной болезни
Хоккей
В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ
Ранее сообщалось, что матч "Сент-Луис" — "Анахайм" был прерван из-за ЧП с Боумистером.
Общество
Пистолет-пулемет ППШ-41 испытали на живучесть
Пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина (ППШ-41), стоявший на вооружении Красной армии во время Второй мировой войны, испытали на живучесть.
Общество
Правила компенсации ущерба владельцам недвижимости предложили изменить
Минэкономразвития предложило изменить правила компенсации ущерба владельцам недвижимости.
Авто
Саратовские журналисты помешали госучреждению купить дорогую иномарку
На языке автолюбителей машину, которую хотели купить для господина Абайдуллина, характеризуют обычно "полным фаршем".
Политика
Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие – с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%.
Единоборства
Исраэль Адесанья отреагировал на выступление Джона Джонса
Действующий чемпион UFC в среднем весе, Исраэль Адесанья, прокомментировал выступление Джона Джонса, который в минувшие выходные на UFC 247 в Хьюстоне одержал спорную победу над Домиником Рейесом и сохранил титул в полутяжелом весе.
Шоу-бизнес
Бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их 12-дневном браке
Бывший муж актрисы и модели Памелы Андерсон продюсер Джон Питерс рассказал об их браке, который продлился 12 дней.