Политика
РБК«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора. Схожие сроки запуска газопровода в январе называл президент Владимир Путин. По его словам, «Северный поток-2» заработает к концу этого года или в начале следующего.
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Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Гаджеты
В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками
До 25 февраля флагманский аппарат Honor 20 Pro обойдётся россиянам на 8 тысяч дешевле, а все покупатели получат в подарок смарт-часы Honor Band 5 или наушники Honor AM61, а смартфон Honor 20 стоит на 5 тысяч дешевле и к нему полагается подарок в виде «умных» часов Honor Band 5. Помимо смартфонов, со скидками продаются ноутбуки и различная носимая электроника.
Космос
«РИА Новости»: запуск спутника «Ресурс-П» отложен на 2021 год
Запуск четвертого российского спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» перенесен на 2021 год, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Происшествия
В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины
В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.
Происшествия
Жители Хабаровска напуганы маньяком, нападающим на женщин с ножом
Авто
Страховщики рассказали, какие автомобили угоняют чаще всего
Wikimedia Commons Чаще всего угону среди новых автомобилей поддаются машины азиатских брендов, выяснили страховщики.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Происшествия
Прокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова
Футбол
Василий Березуцкий рассказал о новой работе в ЦСКА
Энергетика
В Белоруссии решили отказаться от премий российским компаниям за нефть
Белоруссия в 2020 году рассчитывает покупать нефть в России по цене 83–85 процентов от мировой без учета экспортной пошлины.
Общество
Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
Шоу-бизнес
В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Известная российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вновь стали родителями.
Гаджеты
Samsung показал новые наушники Galaxy Buds+. Названа цена в России
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Здоровье
Секретная армия России. Министерство обороны стремительно отреагировало на публикацию «Новой»
В «Новой газете» № 14 от 10 февраля 2020 г. был опубликован материал автора Златы Аскерко под заголовком «Секретная армия России», повествующий о направлении военными комиссариатами повесток о явке в военкоматы в адрес граждан призывного возраста, имеющих различные группы инвалидности.
Экономика
«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год
Для расчета дивидендов за прошлый год «Газпром» может использовать нескорректированную чистую прибыль, сообщил в интервью Bloomberg заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
Наука
В Канаде обнаружили новый вид тираннозавра
Как сообщает ToDay News Ufa, в Канаде в Южной Альберте был случайно обнаружен новый вид тираннозавра. Находка принадлежит местному фермеру.
Финансы
Курс доллара: спекулянты вынесли вердикт рублю
Гельды Союнов из УК «Промсвязь» считает, что вечернее снижение курса рубля, которое произошло накануне, прежде всего связано с продолжающимся падением цен на «чёрное золото» и негативной динамикой большинства мировых рынков акций.
Музыка
Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения
Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте
Рабочие недели в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта будут сокращенными и продлятся с 25 по 28 февраля и с 10 по 13 марта.
Политика
Россиянам дадут один выходной для голосования по Конституции
В Кремле решили провести голосование по принятию поправок в Конституцию в будний день. Причем, его по всей стране сделают выходным.
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Экономика
ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка
Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
Армия и оружие
Армия САР окружила несколько наблюдательных пунктов Турции в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил журналистам, что войска армии САР окружили четыре турецких наблюдательных пункта в провинции Идлиб.