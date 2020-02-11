Политика

РБКРБК«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора. Схожие сроки запуска газопровода в январе называл президент Владимир Путин. По его словам, «Северный поток-2» заработает к концу этого года или в начале следующего.
Читать в источнике
Комментировать258

Подробнее о событии

«Газпром» рассчитывает запустить «Северный поток-2» в конце года

Российская газета09:47

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

РБК11:49

«Газпром» намерен запустить «Северный поток-2» в конце 2020 года

Коммерсантъ09:55

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»

Известия09:47

Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Интерфакс18:21

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока - 2»

ТАСС09:44

«Газпром» назвал сроки запуска Nord Stream 2

РИА Новости09:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 19:51, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе

РБК 19:28
Армия и оружие

Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет

Известия 17:17
Культура

Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

Народные новости 14:51
Гаджеты

В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками

До 25 февраля флагманский аппарат Honor 20 Pro обойдётся россиянам на 8 тысяч дешевле, а все покупатели получат в подарок смарт-часы Honor Band 5 или наушники Honor AM61, а смартфон Honor 20 стоит на 5 тысяч дешевле и к нему полагается подарок в виде «умных» часов Honor Band 5. Помимо смартфонов, со скидками продаются ноутбуки и различная носимая электроника.
UfacityNews.ru 14:36
Космос

«РИА Новости»: запуск спутника «Ресурс-П» отложен на 2021 год

Запуск четвертого российского спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» перенесен на 2021 год, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Коммерсантъ вчера в 01:34
Происшествия

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.
REGNUM 07:19
Происшествия

Жители Хабаровска напуганы маньяком, нападающим на женщин с ножом

REGNUM 09 февраля в 20:10
Авто

Страховщики рассказали, какие автомобили угоняют чаще всего

Wikimedia Commons Чаще всего угону среди новых автомобилей поддаются машины азиатских брендов, выяснили страховщики.
РЕН ТВ 17:09
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК вчера в 02:06
Происшествия

Прокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова

РИА Новости вчера в 07:53
Футбол

Василий Березуцкий рассказал о новой работе в ЦСКА

Газета.Ru 19:27
Энергетика

В Белоруссии решили отказаться от премий российским компаниям за нефть

Белоруссия в 2020 году рассчитывает покупать нефть в России по цене 83–85 процентов от мировой без учета экспортной пошлины.
Lenta.ru вчера в 15:58
Общество

Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Газета.Ru вчера в 13:00
Хоккей

Хоккеисты «Авангарда» одолели «Ак Барс» по буллитам

Вести.Ru 14:38
Шоу-бизнес

Певица МакSим может окончательно уйти со сцены

REGNUM 07:09
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским

Piter.tv вчера в 05:06
Шоу-бизнес

В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Известная российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вновь стали родителями.
Летидор вчера в 15:35
Гаджеты

Samsung показал новые наушники Galaxy Buds+. Названа цена в России

Российская газета 16:45
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя

Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
REGNUM 04:30
Здоровье

Секретная армия России. Министерство обороны стремительно отреагировало на публикацию «Новой»

В «Новой газете» № 14 от 10 февраля 2020 г. был опубликован материал автора Златы Аскерко под заголовком «Секретная армия России», повествующий о направлении военными комиссариатами повесток о явке в военкоматы в адрес граждан призывного возраста, имеющих различные группы инвалидности.
Новая газета 16:58
Экономика

«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год

Для расчета дивидендов за прошлый год «Газпром» может использовать нескорректированную чистую прибыль, сообщил в интервью Bloomberg заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
Коммерсантъ 11:54
Наука

В Канаде обнаружили новый вид тираннозавра

Как сообщает ToDay News Ufa, в Канаде в Южной Альберте был случайно обнаружен новый вид тираннозавра. Находка принадлежит местному фермеру.
ToDay News Ufa 13:20
Происшествия

Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов

Вести.Ru 08:46
Финансы

Курс доллара: спекулянты вынесли вердикт рублю

Гельды Союнов из УК «Промсвязь» считает, что вечернее снижение курса рубля, которое произошло накануне, прежде всего связано с продолжающимся падением цен на «чёрное золото» и негативной динамикой большинства мировых рынков акций.
Expert.ru 00:00
Музыка

Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
iReactor вчера в 23:07
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте

Рабочие недели в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта будут сокращенными и продлятся с 25 по 28 февраля и с 10 по 13 марта.
ТАСС 12:33
Политика

Россиянам дадут один выходной для голосования по Конституции

В Кремле решили провести голосование по принятию поправок в Конституцию в будний день. Причем, его по всей стране сделают выходным.
В Городе N 06:17
Происшествия

Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Коммерсантъ 11:19
Экономика

ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка

Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
Коммерсантъ 12:14
Армия и оружие

Армия САР окружила несколько наблюдательных пунктов Турции в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил журналистам, что войска армии САР окружили четыре турецких наблюдательных пункта в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец 17:39
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное