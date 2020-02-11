Политика

РБКРБК«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора. Схожие сроки запуска газопровода в январе называл президент Владимир Путин. По его словам, «Северный поток-2» заработает к концу этого года или в начале следующего.
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«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»

Известия09:47

СМИ: запуск газопровода Nord Stream 2 запланирован на декабрь 2020 года

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«Газпром» намерен запустить «Северный поток-2» в конце 2020 года

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«Газпром» рассчитывает запустить «Северный поток-2» в конце года

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«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока - 2»

ТАСС09:44

«Газпром» озвучил сроки запуска «Северного потока — 2»

РИА Новости09:04
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 13:36, Ашберн
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