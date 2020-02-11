Политика

РБКРБК«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора. Схожие сроки запуска газопровода в январе называл президент Владимир Путин. По его словам, «Северный поток-2» заработает к концу этого года или в начале следующего.
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«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

РБК11:49

СМИ: запуск газопровода Nord Stream 2 запланирован на декабрь 2020 года

REGNUM10:10

«Газпром» озвучил сроки запуска «Северного потока — 2»

РИА Новости09:04

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»

Известия09:47

«Газпром» рассчитывает запустить «Северный поток-2» в конце года

Российская газета09:47

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока - 2»

ТАСС09:44

«Газпром» намерен запустить «Северный поток-2» в конце 2020 года

Коммерсантъ09:55
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 13:56, Ашберн
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Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

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Космос

Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса

Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
Shraibikus News 07:59
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В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

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Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек

За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Интерфакс вчера в 01:23
Политика

Две трети американцев верят в переизбрание Трампа

Около 66% американцев верят, что Дональд Трамп останется президентом на второй срок.
News.ru 13:15
Армия и оружие

Турция снова нанесла удар по сирийской армии

Турецкие силы снова нанесли удар по сирийской армии. По информации Twitter-аккаунта агентства Anadolu, «нейтрализован» 51 солдат.
Lenta.ru 11:49
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«Академик Черский» направлен на строительство «Северного потока-2»

Pravda.Ru 09 февраля в 23:49
Авто

КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины

Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
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Общество

Суд освободил владельца крымского парка львов «Тайган»

В Верховном суде Республики Крым прошло судебное заседание по апелляционной жалобе адвокатов владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова на постановление Белогорского районного суда о его заключении под стражу до 3 апреля.
Российская газета 11:42
Общество

Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка утвердил кандидатуру бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления кредитной организации.
RT на русском 07:41
Футбол

Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд

В Москве на 77-м году жизни скончался чемпион СССР по футболу 1962 года в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд.
Российская газета 12:57
Экономика

В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы

Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
Neva.Today 04:34
Автоспорт

«Феррари» представила болид на сезон-2020

Болид на сезон-2020 получил название SF1000 – в нынешнем году «Феррари» станет первой командой в истории «Формулы-1», преодолевшей отметку в 1000 проведенных Гран-при.
Sports.ru 13:04
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru 10:25
Шоу-бизнес

Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи

Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Актуальные Новости 11:36
Экономика

Банк России продаст Сбербанк по рыночной цене

Предусматривается, что Центробанк сделает обязательное предложение миноритарным акционерам Сбербанка о выкупе при продаже первой части пакета акций.
Известия 11:42
Игры

Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры

Игромания.ру вчера в 14:13
Происшествия

В Пензе задержали активистов, которые приехали на приговор по делу «Сети»

На железнодорожном вокзале в Пензе задержали активистов Ольгу Мисик, Анну Лойко и Сергея Запольнова, которые приезжали на оглашение приговора фигурантам дела «Сети» (запрещенной в России террористической организации).
Новая газета 13:36
Культура

Пугачева прокомментировала эвакуацию на премьере фильма «Лед 2»

Алла Пугачева прокомментировала эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2". Как сообщает "Газета.ру", в момент, когда в кинотеатре сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой начала петь песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Москва 24 05:48
Игры

Outriders от авторов Bulletstorm выйдет осенью на PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One и РС

Проверим обещания на релизе, который состоится в конце года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One и РС (Steam).
Игромания.ру 11:07
Политика

В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами

В готовящийся ко второму чтению проект закона о внесении поправок в Конституцию предложили добавить ряд новых положений, среди которых и обеспечение за лицами, занимавшими пост президента России, права пожизненно входить в состав Совета Федерации.
РБК 09:24
Культура

Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч

Газета.Ru вчера в 18:47
Общество

Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

АМИТЕЛ вчера в 11:13
Политика

Украина не станет назначать посла в Россию

Киев не намерен повышать статус дипотношений с Москвой и назначать в Россию посла, "учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий".
Российская газета 12:23
Кино

Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов

Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Мой Брянск 12:38
Происшествия

Прокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова

РИА Новости вчера в 07:53
Общество

Россия отправила в Китай 2 млн медицинских масок

Россия направила в Китай 2 млн медицинский масок в качестве гуманитарной помощи на фоне эпидемии коронавируса нового типа Covid-2019, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
Газета.Ru 12:57
Общество

Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты

RT на русском 12:21
Армия и оружие

Армия Сирии заявила о готовности ответить на атаки турецких сил

Известия 11:29
Армия и оружие

Появилось видео испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»

Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube видео испытаний первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море.
РБК 06:47
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