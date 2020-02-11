Политика
РБК«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора. Схожие сроки запуска газопровода в январе называл президент Владимир Путин. По его словам, «Северный поток-2» заработает к концу этого года или в начале следующего.
Читать в источнике
Оценить234
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 13:56, Ашберн
Космос
Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса
Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
Общество
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Политика
Две трети американцев верят в переизбрание Трампа
Около 66% американцев верят, что Дональд Трамп останется президентом на второй срок.
Армия и оружие
Турция снова нанесла удар по сирийской армии
Турецкие силы снова нанесли удар по сирийской армии. По информации Twitter-аккаунта агентства Anadolu, «нейтрализован» 51 солдат.
Политика
«Академик Черский» направлен на строительство «Северного потока-2»
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Общество
Суд освободил владельца крымского парка львов «Тайган»
В Верховном суде Республики Крым прошло судебное заседание по апелляционной жалобе адвокатов владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова на постановление Белогорского районного суда о его заключении под стражу до 3 апреля.
Общество
Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил кандидатуру бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления кредитной организации.
Футбол
Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
В Москве на 77-м году жизни скончался чемпион СССР по футболу 1962 года в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд.
Экономика
В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы
Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
Автоспорт
«Феррари» представила болид на сезон-2020
Болид на сезон-2020 получил название SF1000 – в нынешнем году «Феррари» станет первой командой в истории «Формулы-1», преодолевшей отметку в 1000 проведенных Гран-при.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Экономика
Банк России продаст Сбербанк по рыночной цене
Предусматривается, что Центробанк сделает обязательное предложение миноритарным акционерам Сбербанка о выкупе при продаже первой части пакета акций.
Игры
Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры
Происшествия
В Пензе задержали активистов, которые приехали на приговор по делу «Сети»
На железнодорожном вокзале в Пензе задержали активистов Ольгу Мисик, Анну Лойко и Сергея Запольнова, которые приезжали на оглашение приговора фигурантам дела «Сети» (запрещенной в России террористической организации).
Культура
Пугачева прокомментировала эвакуацию на премьере фильма «Лед 2»
Алла Пугачева прокомментировала эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2". Как сообщает "Газета.ру", в момент, когда в кинотеатре сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой начала петь песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Игры
Outriders от авторов Bulletstorm выйдет осенью на PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One и РС
Проверим обещания на релизе, который состоится в конце года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One и РС (Steam).
Политика
В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами
В готовящийся ко второму чтению проект закона о внесении поправок в Конституцию предложили добавить ряд новых положений, среди которых и обеспечение за лицами, занимавшими пост президента России, права пожизненно входить в состав Совета Федерации.
Культура
Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч
Общество
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
Политика
Украина не станет назначать посла в Россию
Киев не намерен повышать статус дипотношений с Москвой и назначать в Россию посла, "учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий".
Кино
Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Происшествия
Прокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова
Общество
Россия отправила в Китай 2 млн медицинских масок
Россия направила в Китай 2 млн медицинский масок в качестве гуманитарной помощи на фоне эпидемии коронавируса нового типа Covid-2019, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
Общество
Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube видео испытаний первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море.