Политика
РБК«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора. Схожие сроки запуска газопровода в январе называл президент Владимир Путин. По его словам, «Северный поток-2» заработает к концу этого года или в начале следующего.
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Здоровье
Минздрав озвучил статистику гибели россиян из-за врачебных ошибок
Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников косвенно приводят к гибели более 70 тысяч россиян каждый год.
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy
Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных
Сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство пяти турецких военных в Идлибе.
Армия и оружие
США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Шоу-бизнес
Внук Елизаветы II объявил о разводе
Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс заявил о разводе с женой Отам. Пара провела в браке 12 лет, сообщает The Sun.
Авто
Госсредства на льготное автокредитование могут закончиться в марте
Политика
Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса
Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.
Авто
Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся
Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
Экономика
Деньги от продажи Сбербанка правительству, по некоторым данным, пойдут на выполнение социальных обещаний президента
Газета пишет, что операция с передачей Сбербанка позволит властям обойти бюджетное правило и потратить часть денег Фонда национального благосостояния на социальные проекты.
Авто
«Заряженный» Cupra Leon представлен на первом изображении
Что касается Cupra Leon, то модель получит гибридную установку, в основе которой будет 1,4-литровый двигатель.
Происшествия
В музыкальной колонке на судне на Курилах нашли крупную партию гашишного масла
Сотрудниками Пограничного управления в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на одном из транспортных судов, прибывшем из Приморья в морской терминал Южно-Курильск, выявлена крупная партия гашишного масла.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Воеводина подхватила в самолете неизвестный вирус
Модель Оксана Воеводина рассказала о последствиях недавнего полета в самолете.
Общество
Круизный лайнер отказались пускать в пять портов из-за коронавируса
Власти Таиланда отказались пускать в страну пассажиров круизного лайнера Westerdam, вышедшего из Гонконга из-за боязни распространения новым коронавирусом, сообщает Bloomberg.
Политика
Бывшим президентам предложили дать пожизненное членство в Совфеде
Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции.
Футбол
Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020
«Блауграна» сообщила, что ее форвард Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев из рядов сине-гранатовых.
Авто
Обновленный паркетник Volkswagen Tiguan вышел на тесты
Немецкая компания Volkswagen активно приступила к этапу дорожных испытаний обновленного паркетника Volkswagen Tiguan.
Общество
Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам
Ранее, ссылаясь на предложения участников комиссии по итогам заседания в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), "Коммерсантъ" сообщил, что комиссия РСПП по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат, которые они понесут, предоставив бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Политика
США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем
США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем, заявил в среду, 12 февраля, помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.
Экономика
Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Хоккей
«Спартак» Знарка дожал «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ
В Москве завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным "Спартаком" и магнитогорским "Металлургом".
Политика
Турция озвучила проблемы экспорта помидоров в магазины России
Турецкие поставщики готовы увеличить экспорт фруктов и овощей в Россию, но в настоящее время испытывают трудности с отправкой помидоров, пишет РИА Новости.
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Футбол
«Ливерпуль» ответил на предложение вернуть Джеррарда для медали АПЛ
Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур отреагировал на просьбу болельщиков клуба, которые хотят вернуть бывшего капитана Стивена Джеррарда в состав мерсисайдцев, чтобы он получил золотую медаль АПЛ.
Игры
Вводный ролик коопертивного шутера Outriders, который выйдет в конце года на PS5 и Xbox Series X
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.