Политика

РБКРБК«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора. Схожие сроки запуска газопровода в январе называл президент Владимир Путин. По его словам, «Северный поток-2» заработает к концу этого года или в начале следующего.
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Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

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«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

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«Газпром» назвал сроки запуска Nord Stream 2

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Российская газета09:47

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«Газпром» намерен запустить «Северный поток-2» в конце 2020 года

Коммерсантъ09:55
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США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
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Госсредства на льготное автокредитование могут закончиться в марте

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Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.
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Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
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Деньги от продажи Сбербанка правительству, по некоторым данным, пойдут на выполнение социальных обещаний президента

Газета пишет, что операция с передачей Сбербанка позволит властям обойти бюджетное правило и потратить часть денег Фонда национального благосостояния на социальные проекты.
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«Заряженный» Cupra Leon представлен на первом изображении

Что касается Cupra Leon, то модель получит гибридную установку, в основе которой будет 1,4-литровый двигатель.
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В музыкальной колонке на судне на Курилах нашли крупную партию гашишного масла

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Модель Оксана Воеводина подхватила в самолете неизвестный вирус

Модель Оксана Воеводина рассказала о последствиях недавнего полета в самолете.
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Круизный лайнер отказались пускать в пять портов из-за коронавируса

Власти Таиланда отказались пускать в страну пассажиров круизного лайнера Westerdam, вышедшего из Гонконга из-за боязни распространения новым коронавирусом, сообщает Bloomberg.
DP.RU 10:55
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Бывшим президентам предложили дать пожизненное членство в Совфеде

Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции.
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Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

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Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020

«Блауграна» сообщила, что ее форвард Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев из рядов сине-гранатовых.
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Обновленный паркетник Volkswagen Tiguan вышел на тесты

Немецкая компания Volkswagen активно приступила к этапу дорожных испытаний обновленного паркетника Volkswagen Tiguan.
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Общество

Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам

Ранее, ссылаясь на предложения участников комиссии по итогам заседания в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), "Коммерсантъ" сообщил, что комиссия РСПП по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат, которые они понесут, предоставив бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
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США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем

США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем, заявил в среду, 12 февраля, помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.
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Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Газета.Ru 04:51
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Плющенко отказался говорить о сотрудничестве с Константиновой

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«Спартак» Знарка дожал «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ

В Москве завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным "Спартаком" и магнитогорским "Металлургом".
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Турция озвучила проблемы экспорта помидоров в магазины России

Турецкие поставщики готовы увеличить экспорт фруктов и овощей в Россию, но в настоящее время испытывают трудности с отправкой помидоров, пишет РИА Новости.
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Хоккеисты «Авангарда» одолели «Ак Барс» по буллитам

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Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
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«Ливерпуль» ответил на предложение вернуть Джеррарда для медали АПЛ

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур отреагировал на просьбу болельщиков клуба, которые хотят вернуть бывшего капитана Стивена Джеррарда в состав мерсисайдцев, чтобы он получил золотую медаль АПЛ.
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Вводный ролик коопертивного шутера Outriders, который выйдет в конце года на PS5 и Xbox Series X

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СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран

ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
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В файтинге «Mortal Kombat 11» появились Киану Ривз, Ван Дамм и Брюс Ли

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Больной раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

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