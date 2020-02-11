Общество
Рифей-Пермь«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2». Газопровод должен быть запущен к концу этого года, сообщает РБК со ссылкой на данные презентации, которая была подготовлена компанией для инвесторов.
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Футбол
Березуцкий хотел бы видеть Кокорина в ЦСКА
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий хочет видеть нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина в стане армейцев.
Армия и оружие
Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе
Четыре турецких наблюдательных пункта и две военные позиции в Идлибе находятся на подконтрольной сирийской армии территории, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
Культура
Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Ранее в Крыму заявили, что запасов питьевой воды на полуострове хватит не только на прохождение отопительного сезона, но и на предстоящий летний сезон.
Общество
ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Политика
Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Гаджеты
Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Общество
В США опасаются, что Huawei может иметь доступ к телефонным сетям
Американские чиновники считают, что китайская компания Huawei может иметь в будущем доступ к телефонным сетям по всему миру посредством "потайных дверей", используемых лишь правоохранительными органами.
Политика
Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не ждет прорывов во взаимоотношениях страны и союза ввиду текущей ситуации, хотя окно возможности для этого есть, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Культура
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
Экономика
В России могут снизить страховые взносы
Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
Здоровье
В Уфе больницу №21 закрыли из-за коронавируса
В Уфе больницу №21 закрыли на карантин в связи с поступлением больного с подозрением на коронавирус.
Общество
Boeing в январе впервые за 60 лет не получил заказов на самолёты
Происшествия
Младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу во Владивостоке
Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта.
Наука
В Канаде обнаружен новый вид тираннозавра
Группа ученых из Королевского Тирреловского палеонтологического музея в Канаде обнаружили останки неизвестного вида тираннозавра - Thanatotheristes degrootorum («Жнец смерти»).
Экономика
ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка
Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Политика
В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Майдану
Говорится в фильме и о прямом участии в управлении страной кураторов из США, в частности, Джо Байдена.
Экономика
Перевалка грузов в рижском порту сократилась на 25%
Перевалка грузов в рижском порту составила в январе около 2,1 миллиона тонн, это на 25% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, передает местное информационное агентство LETA.
Армия и оружие
ВВС США остановили одну из программ разработки гиперзвукового оружия
Программа разработки «Гиперзвукового обычного ударного оружия» (HCSW), которая была одним из двух главных проектов Пентагона по созданию гиперзвуковой ракеты для бомбардировщиков B-52, остановлена Военно-воздушными силами США, сообщила представитель ВВС Энн Стефанек.
Здоровье
В России выздоровел второй пациент с коронавирусом
По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
Политика
Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие – с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%.
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль трассу Дамаск — Алеппо
Армия САР впервые за 8 лет восстановила контроль над международной трассой Дамаск — Алеппо.
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
Министерство обороны Украины обнародовало статистику, согласно которой ВСУ за время боевых действий в Донбассе с 2014 по 2016 годы потеряли 2576 единиц бронетехники.
Здоровье
В Роскачестве перечислили плюсы и минусы растительных аналогов молока
Среди плюсов растительных напитков эксперты выделили большое количеств витаминов группы В, которые положительно влияют на нервную систему, а также благодаря витаминам группы В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия, аналоги молока полезны для кожи, способствуют укреплению ногтей и волос.
Общество