Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора. Схожие сроки запуска газопровода в январе называл президент Владимир Путин. По его словам, «Северный поток-2» заработает к концу этого года или в начале следующего.

Здоровье В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец Врачи забайкальской краевой инфекционной больницы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса, сообщил журналистам главврач Сергей Юрчук.

Общество МВД предложило записывать техосмотр на видео В МВД России предложили записывать процедуру техосмотра на видео. В ведомстве считают, что это поможет в борьбе с фальсификации результатов.

Общество Двое из заболевших на круизном судне в Японии находятся в реанимации Двое из ранее выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на круизном судне Diamond Princess в Японии находятся в реанимации, еще два человека нуждаются в принудительной подаче кислорода, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.

Общество В партии осудили «гитлеровские усы» и «зигу» забайкальских единороссов Глава забайкальского отделения «Единой России» Александр Скачков осудил поведение директора библиотек Читинского района Евгении Ушаковой и председателя совета района, члена однопартийца Вильгельма Зайделя, которых сфотографировали с «гитлеровскими усами» и вскинутой вверх рукой.

Происшествия Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.

Здоровье Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.

Экономика В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.