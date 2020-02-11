Общество
РБК«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора. Схожие сроки запуска газопровода в январе называл президент Владимир Путин. По его словам, «Северный поток-2» заработает к концу этого года или в начале следующего.
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Хоккей
Матч НХЛ не завершили из-за потери сознания хоккеистом «Сент-Луиса»
Матч «Сент-Луис» — «Анахайм» будет доигран в другой день, информирует официальный сайт «Блюз».
Политика
Сандерс лидирует по первым результатам праймериз в Нью-Гэмпшире
Берни Сандерс, Пит Буттиджич и Эми Клобушар лидируют на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.
Здоровье
В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
Врачи забайкальской краевой инфекционной больницы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса, сообщил журналистам главврач Сергей Юрчук.
Общество
Картину Дэвида Хокни «Всплеск» продали в Лондоне почти за $30 млн
Картина английского художника Дэвида Хокни "Всплеск" (The Splash) ушла с молотка в британской столице за £23,1 млн ($29,8 млн).
Общество
МВД предложило записывать техосмотр на видео
В МВД России предложили записывать процедуру техосмотра на видео. В ведомстве считают, что это поможет в борьбе с фальсификации результатов.
Общество
Двое из заболевших на круизном судне в Японии находятся в реанимации
Двое из ранее выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на круизном судне Diamond Princess в Японии находятся в реанимации, еще два человека нуждаются в принудительной подаче кислорода, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных
Сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство пяти турецких военных в Идлибе.
Армия и оружие
Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет
Происшествия
Медбрат из Перми признался в авторстве постов об убийстве ветеранов
Экономика
Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости
"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал о «компромиссе» по разрешению ситуации в Донбассе.
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»
Гаджеты
Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях
Политика
Турция пожаловалась на проблемы с экспортом помидоров в Россию
Поставщики из Турции пожаловались на трудности с отправкой помидоров на территорию России.
Общество
В партии осудили «гитлеровские усы» и «зигу» забайкальских единороссов
Глава забайкальского отделения «Единой России» Александр Скачков осудил поведение директора библиотек Читинского района Евгении Ушаковой и председателя совета района, члена однопартийца Вильгельма Зайделя, которых сфотографировали с «гитлеровскими усами» и вскинутой вверх рукой.
Армия и оружие
В Пентагоне обнародовали данные об усилении активности ВМФ России
Пентагон опубликовал карту, на которой показаны зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая.
Политика
США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов
О'Брайен добавил, что Россия и США, в отличие от Китая, заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями.
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
Спорт
Большунов вошел в состав сборной России на «Ски Тур»
Происшествия
В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником
Игры
Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1
Культура
Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак
Шоу-бизнес
Бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их 12-дневном браке
Бывший муж актрисы и модели Памелы Андерсон продюсер Джон Питерс рассказал об их браке, который продлился 12 дней.
Здоровье
Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян
Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
Кино
Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети
Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
Экономика
В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета
Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.
Кино
Российский прокат возглавили «Хищные птицы»
На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Происшествия
Гендиректор магазина стройматериалов в Южно-Сахалинске обманул клиентов на 7 миллионов рублей
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, установлено, что в 2015 году фигурант владел магазином стройматериалов.