Общество

РБКРБК«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора. Схожие сроки запуска газопровода в январе называл президент Владимир Путин. По его словам, «Северный поток-2» заработает к концу этого года или в начале следующего.
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Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Интерфаксвчера в 18:21

«Газпром» определил сроки запуска «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 09:04

«Газпром» намерен запустить «Северный поток-2» в конце 2020 года

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«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»

Известиявчера в 09:47

«Газпром» рассчитывает запустить «Северный поток-2» в конце года

Российская газетавчера в 09:47

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 09:44

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

РБКвчера в 11:49
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Матч НХЛ не завершили из-за потери сознания хоккеистом «Сент-Луиса»

Матч «Сент-Луис» — «Анахайм» будет доигран в другой день, информирует официальный сайт «Блюз».
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Сандерс лидирует по первым результатам праймериз в Нью-Гэмпшире

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Картина английского художника Дэвида Хокни "Всплеск" (The Splash) ушла с молотка в британской столице за £23,1 млн ($29,8 млн).
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МВД предложило записывать техосмотр на видео

В МВД России предложили записывать процедуру техосмотра на видео. В ведомстве считают, что это поможет в борьбе с фальсификации результатов.
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Сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство пяти турецких военных в Идлибе.
РБК вчера в 07:14
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Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет

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Медбрат из Перми признался в авторстве постов об убийстве ветеранов

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Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости

"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Вести.Ru вчера в 08:32
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В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал о «компромиссе» по разрешению ситуации в Донбассе.
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Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»

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Турция пожаловалась на проблемы с экспортом помидоров в Россию

Поставщики из Турции пожаловались на трудности с отправкой помидоров на территорию России.
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В партии осудили «гитлеровские усы» и «зигу» забайкальских единороссов

Глава забайкальского отделения «Единой России» Александр Скачков осудил поведение директора библиотек Читинского района Евгении Ушаковой и председателя совета района, члена однопартийца Вильгельма Зайделя, которых сфотографировали с «гитлеровскими усами» и вскинутой вверх рукой.
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Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
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Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
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В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.
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Российский прокат возглавили «Хищные птицы»

На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
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Гендиректор магазина стройматериалов в Южно-Сахалинске обманул клиентов на 7 миллионов рублей

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, установлено, что в 2015 году фигурант владел магазином стройматериалов.
АСТВ вчера в 23:40
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