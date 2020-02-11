Политика

РБКРБК«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора. Схожие сроки запуска газопровода в январе называл президент Владимир Путин. По его словам, «Северный поток-2» заработает к концу этого года или в начале следующего.
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Постпред РФ при ЕС: запуск «Северного потока — 2» — технический вопрос

News.ru02:25

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»

Известиявчера в 09:47

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

РБКвчера в 11:49

«Газпром» намерен запустить «Северный поток-2» в конце 2020 года

Коммерсантъвчера в 09:55

Чижов назвал запуск «Северного потока — 2» техническим вопросом

РИА Новости01:56

«Газпром» рассчитывает запустить «Северный поток-2» в конце года

Российская газетавчера в 09:47

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 09:44
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:18, Ашберн
Политика

Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие – с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%.
Ведомости вчера в 16:09
Здоровье

В России выздоровел второй пациент с коронавирусом

По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе

РИА Новости вчера в 17:31
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс вчера в 08:16
Происшествия

В Амстердаме прогремел взрыв в офисе почтовой компании

Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме, предположительно из-за бомбы в письме, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
РИА Новости 03:02
Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морской флота России в сирийском порту Тартус.
Lenta.ru 03:09
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan вышел на тесты

Автоновости дня вчера в 07:31
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Общество

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175

Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Известия вчера в 20:23
Авто

Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представительство японской марки в России, в марте конвейер на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен.
32CARS.ru 10 февраля в 13:02
Политика

На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс

Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.
РИА Новости 00:13
Игры

В Steam началась распродажа саундтреков

Valve запустила распродажу саундтреков в онлайн-магазине Steam. По скидке можно приобрести более тысячи наборов музыки.
3DNews 00:58
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезной болезни

Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп будучи систематическим нарушением дыхания во сне может быть предвестником серьезных заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:49
Шоу-бизнес

Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Super.ru вчера в 10:24
Экономика

Минтранс оценил убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов в Китай

Убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай, по подсчетам Минтранса, составляют около 1,6 млрд рублей.
Российская газета вчера в 10:34
Шоу-бизнес

Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Shraibikus News 01:08
Общество

В Думу внесены поправки о расширении маткапитала

Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму предложение о поправках к законопроектам о материнском капитале.
Газета.Ru вчера в 01:46
Общество

Пистолет-пулемет ППШ-41 испытали на живучесть

Пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина (ППШ-41), стоявший на вооружении Красной армии во время Второй мировой войны, испытали на живучесть.
Lenta.ru 02:55
Общество

Голодец переходит на работу в Сбербанк

15 января кабмин Медведева подал в отставку, а 21 января был объявлен новый состав правительства, Голодец в него не вошла.
The Moscow Post вчера в 07:50
Кино

Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино

Lenta.ru вчера в 10:59
Происшествия

Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Телеканал РЕН ТВ уточняет, что малыша нашел в переходе станции метро «Парк Победы» слесарь-электрик. Младенец был завернут в одеяло.
Известия 01:42
Космос

Орбиты помогли разграничить коричневые карлики и теплые юпитеры

Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.
N+1 02:26
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Общество

В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии

Контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в январе почти в каждом регионе России, об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании «Эвотор», которая проанализировала данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.
RT на русском 02:09
Общество

Испанские археологи нашли пещеру со следами древней резни

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature, в испанской провинции Уэска в пещере Эль-Трокс были обнаружены останки 9 человек, из них четырех детей.
ToDay News Ufa 01:20
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин

Российская газета 01:59
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РБК 01:28
Общество

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
ТАСС 10 февраля в 03:30
Армия и оружие

Турция перебросила дополнительные воинские подразделения в Сирию

Военные создают пункт наблюдения около Алеппо. Турция перебросила дополнительные воинские подразделения в Сирию.
Piter.tv 02:51
Общество

Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей

Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
Российская газета 01:44
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