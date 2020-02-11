Политика

Рифей-ПермьРифей-Пермь«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2». Газопровод должен быть запущен к концу этого года, сообщает РБК со ссылкой на данные презентации, которая была подготовлена компанией для инвесторов.
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«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

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