«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2». Газопровод должен быть запущен к концу этого года, сообщает РБК со ссылкой на данные презентации, которая была подготовлена компанией для инвесторов.

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Экономика Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2 Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

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Происшествия Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.