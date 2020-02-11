Политика
Рифей-Пермь«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2». Газопровод должен быть запущен к концу этого года, сообщает РБК со ссылкой на данные презентации, которая была подготовлена компанией для инвесторов.
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Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе
Турецкий президент Тайп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе, цитирует Ahval.
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В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
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В переходе московского метро нашли брошенного младенца
В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
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Nioh 2 ушла на золото
Koei Tecmo и Team Ninja объявили, что Nioh 2 ушла на золото.
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Роскачество сравнило растительные напитки из сои, овса, миндаля, кокоса и обычное молоко и рассказало о том, могут ли они стать ему полноценной заменой.
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Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным ужаснейшей в своей жизни
В статье для «Украинской правды» политик назвал ночь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным «ужаснейшей» в своей жизни.
Политика
Выборы в Донбассе должны пройти по украинским законам, заявил Ермак
Ранее Ермак, занимая должность советника президента Украины Владимира Зеленского, заявлял, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны пройти одновременно с местными выборами по всей стране 31 октября 2020 года.
Происшествия
Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме
В почтовом офисе в Амстердаме произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.
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Ученые узнали, как можно защитить организм от множества вирусов сразу
Ученые провели ряд исследований и выяснили, что может помочь защитить организм не от одного вируса, а сразу множества вирусных инфекций.
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С февральскими патчами Microsoft устранила 0-day в Internet Explorer
В этом месяце корпорация устранила 99 уязвимостей, среди которых была 0-day в Internet Explorer.
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
Наука
Высокий уровень тестостерона может увеличить риск диабета и рака
Высокий уровень тестостерона у мужчин связан с повышенным риском развития рака простаты.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
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В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
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Игрок НХЛ перенес сердечный приступ во время матча
Экономика
Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Культура
Филипп Киркоров подкараулил Брэда Питта на церемонии «Оскар»
Эстрадный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров побывал на 92-й церемонии награждения лауреатов премии «Оскар».
Общество
Эксперты оценили размер вкладов умерших клиентов на счетах банков
Как пояснили специалисты, на которых ссылается gazeta.ru, в случае, если клиент умирает, банк не обязан разыскивать его наследников, им же необходимо отправить запрос нотариуса в каждый конкретный банк, чтобы узнать о неизвестных счетах.
Происшествия
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Общество
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.