Общество

Рифей-ПермьРифей-Пермь«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2». Газопровод должен быть запущен к концу этого года, сообщает РБК со ссылкой на данные презентации, которая была подготовлена компанией для инвесторов.
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«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

РБКвчера в 11:49

«Газпром» намерен запустить «Северный поток-2» в конце 2020 года

Коммерсантъвчера в 09:55

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 09:44

«Газпром» рассчитывает запустить «Северный поток-2» в конце года

Российская газетавчера в 09:47

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»

Известиявчера в 09:47

Названы сроки запуска «Северного потока-2»

Московский Комсомолецвчера в 09:35

«Газпром» определил сроки запуска «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 09:04
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
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Турция перебрасывает в приграничную с сирийским Идлибом провинцию Хатай войска и бронетехнику.
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Lenta.ru 10 февраля в 15:10
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Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

РИА Новости вчера в 12:05
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Лидер запрещенного в РФ меджлиса* крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пустить днепровскую воду в Крым означает сдать России крымских татар и украинцев.
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Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта.
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Взамен господин Сечин предлагает измерять операционную эффективность через показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA).
Коммерсантъ вчера в 17:48
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Неизвестные обстреляли московский автосалон

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Общество

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В Испании археологи нашли пещеру с останками людей, который были жестоко убиты около 7,3 тысячи лет назад.
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Число пострадавших военных США при ударе Ирана превысило 100 человек

Более 100 военных США получили контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке. До этого стало известно о 64 пострадавших.
Московский Комсомолец 10 февраля в 12:29
Общество

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Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире

Газета.Ru 00:18
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В России разрешили выращивать коноплю и мак

Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
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Газета.Ru 09 февраля в 11:34
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Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов

Россия по-прежнему не обсуждает с Евросоюзом судьбу антироссийских санкций и не просит об их отмене, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
РИА Новости 01:29
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ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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Известия 01:15
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Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

Лишь чуть более трети россиян (35%) доверяют сейчас президенту Владимиру Путину – по сравнению с сентябрем 2019 г. рейтинг снизился на 4 процентных пункта.
Ведомости вчера в 16:09
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
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Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
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В Забайкалье выписали гражданина Китая, переболевшего коронавирусом

Гражданин Китая, перенесший заболевание после заражения коронавирусом в Забайкалье, выписан.
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Генменеджер «Сент-Луиса»: Боумистер перенес сердечный приступ

Доставленный в больницу со льда защитник клуба НХЛ "Сент-Луис" Джей Боумистер перенес сердечный приступ, об этом сообщил генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Армстронг.
РИА Новости 00:49
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