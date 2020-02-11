Общество
Рифей-Пермь«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2». Газопровод должен быть запущен к концу этого года, сообщает РБК со ссылкой на данные презентации, которая была подготовлена компанией для инвесторов.
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Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
Армия и оружие
Турция стягивает войска и бронетехнику к границе с Сирией
Турция перебрасывает в приграничную с сирийским Идлибом провинцию Хатай войска и бронетехнику.
Гаджеты
Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях
Южнокорейская корпорация Samsung представила во вторник в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон Galaxy S20 5G.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Футбол
Тихонов считает преждевременным оценивать главного тренера «Спартака»
Экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что оценить работу нового тренера команды Доменико Тедеско можно будет только весной, сообщают «Известия».
Общество
Законопроект о минимальной зарплате медиков внесен в Госдуму
Законопроект, предлагающий привязать зарплаты медиков первичного звена к средним по региону, внесен в Госдуму 11 февраля, следует из электронной базы законов и законопроектов Госдумы.
Общество
ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Футбол
Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
Политика
Чубаров резко ответил на предложение пустить воду в Крым в обмен на Донбасс
Лидер запрещенного в РФ меджлиса* крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что пустить днепровскую воду в Крым означает сдать России крымских татар и украинцев.
Происшествия
Младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу во Владивостоке
Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта.
Экономика
«Роснефть» устала резать расходы
Взамен господин Сечин предлагает измерять операционную эффективность через показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA).
Происшествия
Неизвестные обстреляли московский автосалон
Общество
Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни
В Испании археологи нашли пещеру с останками людей, который были жестоко убиты около 7,3 тысячи лет назад.
Армия и оружие
Число пострадавших военных США при ударе Ирана превысило 100 человек
Более 100 военных США получили контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке. До этого стало известно о 64 пострадавших.
Общество
Владельца сафари-парка «Тайган» освободили из-под стражи
Верховный суд Крыма отменил решение об аресте владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова.
Политика
Сандерс победил на праймериз в Нью-Гэмпшире
Политика
Ангела Меркель осталась без преемницы
Шоу-бизнес
Пегова снялась в новом клипе Леонида Агутина в обтягивающем платье
Российская актриса театра и кино Ирина Пегова снялась в синем обтягивающем платье в новом клипе музыканта Леонида Агутина.
Общество
В России разрешили выращивать коноплю и мак
Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Футбол
Смолов впервые попал в стартовый состав «Сельты»
Политика
Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов
Россия по-прежнему не обсуждает с Евросоюзом судьбу антироссийских санкций и не просит об их отмене, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Общество
Контрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России
В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России.
Политика
Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
Лишь чуть более трети россиян (35%) доверяют сейчас президенту Владимиру Путину – по сравнению с сентябрем 2019 г. рейтинг снизился на 4 процентных пункта.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Здоровье
В Забайкалье выписали гражданина Китая, переболевшего коронавирусом
Гражданин Китая, перенесший заболевание после заражения коронавирусом в Забайкалье, выписан.
Хоккей
Генменеджер «Сент-Луиса»: Боумистер перенес сердечный приступ
Доставленный в больницу со льда защитник клуба НХЛ "Сент-Луис" Джей Боумистер перенес сердечный приступ, об этом сообщил генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Армстронг.