«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2». Газопровод должен быть запущен к концу этого года, сообщает РБК со ссылкой на данные презентации, которая была подготовлена компанией для инвесторов.

Общество Полиция начала проверку в отношении Водонаевой Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».

Общество Законопроект о минимальной зарплате медиков внесен в Госдуму Законопроект, предлагающий привязать зарплаты медиков первичного звена к средним по региону, внесен в Госдуму 11 февраля, следует из электронной базы законов и законопроектов Госдумы.

Общество ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.

Экономика «Роснефть» устала резать расходы Взамен господин Сечин предлагает измерять операционную эффективность через показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA).

Политика Россия не просит Евросоюз об отмене санкций, заявил Чижов Россия по-прежнему не обсуждает с Евросоюзом судьбу антироссийских санкций и не просит об их отмене, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.