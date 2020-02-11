Политика

ИзвестияИзвестия«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»

«Газпром» рассчитывает запустить газопровод «Северный поток – 2» в конце 2020 года, говорится в презентации нефтяной компании, подготовленной ко Дню инвестора предприятия. «Запуск: конец 2020 года», — приводит «РИА Новости» слова из презентации.
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СМИ: запуск газопровода Nord Stream 2 запланирован на декабрь 2020 года

REGNUM10:10

«Газпром» намерен запустить «Северный поток-2» в конце 2020 года

Коммерсантъ09:55

«Газпром» рассчитывает запустить «Северный поток-2» в конце года

Российская газета09:47

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»

Известия09:47

«Газпром» ожидает запуск газопровода «Северный поток - 2» к концу 2020 года

ТАСС09:44

Названы сроки запуска «Северного потока-2»

Московский Комсомолец09:35

Газпром рассчитывает запустить «Северный поток — 2» в конце 2020 года

РИА Новости09:04
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Шоу-бизнес

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Американский постпред при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что страны-члены альянса подвергались кибератакам или гибридным атакам со стороны России или Китая, передает РИА "Новости".
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МВД РФ предложило фиксировать техосмотр на видео

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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя

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Медсестра из Германии рассказала, в чем российские врачи лучше немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц после работы в больнице Нижнего Новгорода заявила, что российским медикам нужно проходить курсы вежливости, хотя в отдельных профессиональных аспектах они превосходят немецких коллег.
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В России пенсионерам повысили доплату за возраст

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Футбол

Ловчев: чемпион СССР в составе «Спартака» Рейнгольд госпитализирован

Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова, сообщил РИА Новости ветеран "красно-белых" Евгений Ловчев.
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Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии

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