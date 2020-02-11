Политика

ИзвестияИзвестия«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»

«Газпром» рассчитывает запустить газопровод «Северный поток – 2» в конце 2020 года, говорится в презентации нефтяной компании, подготовленной ко Дню инвестора предприятия. «Запуск: конец 2020 года», — приводит «РИА Новости» слова из презентации.
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СМИ: запуск газопровода Nord Stream 2 запланирован на декабрь 2020 года

REGNUM10:10

«Газпром» ожидает запуск газопровода «Северный поток - 2» к концу 2020 года

ТАСС09:44

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»

Известия09:47

«Газпром» рассчитывает запустить «Северный поток-2» в конце года

Российская газета09:47

«Газпром» намерен запустить «Северный поток-2» в конце 2020 года

Коммерсантъ09:55

Названы сроки запуска «Северного потока-2»

Московский Комсомолец09:35

Газпром рассчитывает запустить «Северный поток — 2» в конце 2020 года

РИА Новости09:04
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Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала, что у нее взорвалась колбаса, купленная в местном магазине.
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Таиланд отказал круизному лайнеру Westerdam в швартовке

Круизному лайнеру Westerdam отказано в заходе в тайский порт Лаем Чабанг в связи с опасностью коронавируса, заявил министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность ситуацией в сирийском Идлибе, призвав президента Сирии Башара Асада «прекратить нападения».
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Здоровье

Медсестра из Германии рассказала, в чем российские врачи лучше немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц после работы в больнице Нижнего Новгорода заявила, что российским медикам нужно проходить курсы вежливости, хотя в отдельных профессиональных аспектах они превосходят немецких коллег.
Взгляд.ру 09:57
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Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram

Как сообщает портал Super.ru, телеведущую Алёну Водонаеву вызвали на беседу в МВД, чтобы обсудить её публикацию в Instagram об абортах.
Моя Москва.онлайн 00:06
Армия и оружие

Сирийская армия взяла под контроль трассу Дамаск — Алеппо

Армия САР впервые за 8 лет восстановила контроль над международной трассой Дамаск — Алеппо.
Газета.Ru 07:51
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс 08:16
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BBC снимет сериал о Грете Тунберг

Ведомости 04:31
Спорт

Норвежская пресса связала имя Большунова с допингом

Авторитетный журналист Эстен Сетер выпустил материал, в котором косвенно связал имя спортсмена с допингом.
Газета.Ru 10:33
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Песков прокомментировал сообщения о дате голосования по Конституции

Решений о сроках проведения голосования россиян по поправкам в Конституцию не принималось, четкого дедлайна по их рассмотрению нет, есть разные точки зрения, в том числе предложение о голосовании 22 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
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Старший внук Елизаветы II разводится с женой

Супруги считают, что решение о разводе было "лучшим шагом для их детей". Филлипс и Отем разделят опеку над своими дочерями.
Piter.tv 07:45
Футбол

Защитник «Спартака»: «Осенью казалось, что меня „убивали“ как могли»

22-летний защитник "Спартака" Николай Рассказов вспомнил о проблемах, с которыми он столкнулся на старте текущего сезона.
Sport.ru 03:29
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Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Газета.Ru 09:50
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
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Происшествия

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

REGNUM 07:19
Общество

Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
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Ветераны получат единоразовые выплаты к 75-летию Победы

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Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
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Игры

Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem

Руководитель BioWare Кейси Хадсон официально подтвердил, что студия работает над перезапуском Anthem.
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Происшествия

Бывшим полицейским назначили длительные сроки

Коммерсантъ 10:13
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Urals дешевеет в долларах и рублях

В понедельник, 10 февраля, рублевая цена российский нефти Urals впервые за два года опустилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель.
Коммерсантъ вчера в 14:23
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Сотовые операторы рассказали о тестировании «суверенного Рунета»

Мобильные операторы России отчитались Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о проведённых в прошлом году учениях по защите Рунета, которые проходили на Урале.
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В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
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Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Piter.tv вчера в 11:17
Происшествия

Супружескую пару из Калининграда обвинили в госизмене

Семейную пару из Калининграда обвинили в государственной измене в пользу спецслужб Латвии.
Известия 07:21
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Ольга Голодец переходит в Сбербанк

Ольга Голодец, занимавшая в правительстве Дмитрия Медведева должность вице-премьера, приходит в Сбербанк на должность заместителя председателя правления кредитной-финансовой организации.
Российская газета 08:21
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
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Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
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