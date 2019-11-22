Экономика
Известия«Газпром» назвал стоимость предложенных на продажу акций
Всего получены 479 заявок общим объемом 237,75 млрд рублей на покупку 850 590 751 акции, что соответствует 3,59% капитала «дочки». Стоимость пакета составляет примерно 187,742 млрд. рублей, отмечает «Газета.ру». Согласно данным Мосбиржи, пакет в 3,59% акций продается одному покупателю.
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Происшествия
Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона
В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожего с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Общество
Принятие приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложено
Политика
Тверской суд отказался принять иск к Путину
Тверской суд Москвы отказался принять иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* к российскому лидеру Владимиру Путину.
Общество
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
"Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", — отмечается в сообщении.
Фигурное катание
Российская фигуристка установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная с мировым рекордом победила в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.
Политика
В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Происшествия
У самолета «Ютэйр» разрушилась стойка шасси при посадке во Внукове
Следовавший из Махачкалы самолет авиакомпании "ЮТэйр" повредил левую стойку шасси при посадке московском аэропорту Внуково.
Армия и оружие
Организатор терактов ИГ в России пойман в Сирии
В Сирии пойман боевик «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), ответственный за организацию терактов в России и Германии.
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Общество
Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море
В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
Здоровье
Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Кино
«Игре престолов» сняли альтернативный финал
Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Общество
Лобода появилась на постере группы Тилля Линдеманна
Постер подписан названием музыкального коллектива Lindemann и «Frau & Mann» (женщина и мужчина– прим. ред.). Внизу также указаны имена: Тилль Линдеманн, Петер Тэгтгрен, Лобода и Петер Стормаре.
Происшествия
Аспирант МГУ выпал из окна общежития
Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Происшествия
В Москве в отделении полиции скончался задержанный
В Москве в отделении полиции скончался мужчина, задержанный за мелкое хулиганство. МВД проводит проверку в связи с произошедшим.
Транспорт
21 ноября откроется движение по первым маршрутам МЦД
Владимир Путин откроет 21 ноября движение по первым маршрутам Московских центральных диаметров – "Белорусско-Савеловского" (МЦД-1) и "Курско-Рижского" (МЦД-2).
Футбол
«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
Политика
В Посольстве РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
Посольство РФ прокомментировало территориальные претензии Эстонии и подчеркнуло, что в 2014 году Эстония отказалась от них, сообщается на сайте дипмиссии.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Политика
Кремль подтвердил подготовку визита Вучича в Россию
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что идет подготовка визита президента Сербии Александра Вучича.
Общество
Путину не доложили о проблемах при запуске МЦД
Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и прокатился по ветке, соединяющей Одинцово и Лобню.
Политика
Песков назвал благой целью изменение порядка медосмотра водителей
При внесении изменений в порядок медосмотра водителей учли не всё, но за данной инициативой стоит абсолютно благая цель — борьба с гибелью людей на дорогах, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Транспорт
На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов
На втором маршруте центрального Московского диаметра (МЦД-2) и на Рижском направлении железной дороги произошел сбой.
Авто
Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Армия и оружие
В России пройдут испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Ранее сообщалось, что в России проведут в начале следующего года испытания новейшей российской разработки – межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».