Экономика

ИзвестияИзвестия«Газпром» назвал стоимость предложенных на продажу акций

Всего получены 479 заявок общим объемом 237,75 млрд рублей на покупку 850 590 751 акции, что соответствует 3,59% капитала «дочки». Стоимость пакета составляет примерно 187,742 млрд. рублей, отмечает «Газета.ру». Согласно данным Мосбиржи, пакет в 3,59% акций продается одному покупателю.
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«Газпром» назвал стоимость предложенных на продажу акций

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«Газпром» оценил выставленные на продажу акции в 220 рублей

РИА Новости01:32

Котировки «Газпрома» слабо отреагировали на продажу крупного пакета акций

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Интерфакс00:21

«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций

Коммерсантъ00:55

«Газпром» назвал стоимость выставленных на продажу акций

РБК00:46

Пакет в 3,59% акций «Газпрома» продается одному покупателю

ТАСС04:10
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Следовавший из Махачкалы самолет авиакомпании "ЮТэйр" повредил левую стойку шасси при посадке московском аэропорту Внуково.
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В Сирии пойман боевик «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), ответственный за организацию терактов в России и Германии.
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Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
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В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
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Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.
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Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
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В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
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В Посольстве РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии

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Песков назвал благой целью изменение порядка медосмотра водителей

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Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
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В России пройдут испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Ранее сообщалось, что в России проведут в начале следующего года испытания новейшей российской разработки – межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
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