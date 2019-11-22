Экономика

Российская газетаРоссийская газета«Газпром» назвал стоимость выставленных на продажу акций

О продаже пакета акций "Газпром" сообщил 21 ноября, организатором сделки выступает Газпромбанк. В июле компания продала еще 2,93% акций за 139,1 миллиарда рублей. Этот пакет принадлежал двум дочерним предприятиям "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited.
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«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций

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«Газпром» назвал стоимость выставленных на продажу акций

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«Газпром» установил цену размещения квазиказначеек с дисконтом 11% к рынку

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«Газпром» назвал стоимость выставленного на продажу пакета акций

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Котировки «Газпрома» слабо отреагировали на продажу доли в 188 млрд рублей

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Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

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Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей

Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.
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Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
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Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
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Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

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Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020

Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место.
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Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
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ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

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Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

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