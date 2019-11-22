Экономика
Российская газета«Газпром» назвал стоимость выставленных на продажу акций
О продаже пакета акций "Газпром" сообщил 21 ноября, организатором сделки выступает Газпромбанк. В июле компания продала еще 2,93% акций за 139,1 миллиарда рублей. Этот пакет принадлежал двум дочерним предприятиям "Газпрома" - Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited.
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Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека прокомментировала сообщения о радиационном инциденте в Южно-Китайском море.
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Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Происшествия
В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков
На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева прошла курс похудения и перекрасила волосы
Ранее редакция uznayvse.ru рассказывала о том, что в клинике Гузеева проводила время, любуясь осенним морским пейзажем и наслаждаясь диетической едой.
Общество
В Крыму сильный ветер сорвал часть крыши со школы
В Джанкое на севере Крыма сильный ветер сорвал кровлю крыши с одной из городских школ. Об этом сообщает крымское управление МЧС.
Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
Политика
США придется 7 лет расплачиваться за задержку «Северного потока-2»
Ранее Круз представил законопроект, который, по его оценке, задержит введение в строй "Северного потока-2" как минимум на год.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Экономика
Владельцы «Детского мира» продадут 23,7% ритейлера на SPO
От сделки акционеры компании выручат почти 16 млрд руб. Совладельцы "Детского мира" – "Система" Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – продадут на SPO 175 млн, или 23,7%, акций "Детского мира".
Происшествия
В Дагестане задержали банду торговцев золотом и серебром
Следствие полагает, что банда сотрудничала с предпринимателями, которые продавали драгоценные металлы, и за период с 2015 по 2019 год приобрела более 1 т золота и 15 т серебра.
Общество
Наталья Котова стала вице-губернатором Челябинской области
Экономика
За наем муниципального жилья липчане не доплатили мэрии 27,2 миллиона рублей
Еще 27,2 млн рублей задолжали горожане, живущие в муниципальном жилья по договорам найма.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Гаджеты
Google заплатит 1,5 млн долларов за взлом собственных смартфонов
Сообщается, что за все время существования программы поощрения за выявление уязвимостей компания выплатила более 4 млн долларов.
Политика
Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей
Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Происшествия
Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Гаджеты
Замена экрана в Huawei Mate X стоит как iPhone 11
Авто
Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей
Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем
Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Футбол
Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020
Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место.
Общество
Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка
Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
Здоровье
Сотрудники «скорой» в Челябинской области готовятся к забастовке
Причиной планируемой забастовки стало изменение системы оплаты труда.