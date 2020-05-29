Энергетика

Москва 24Москва 24«Газпром» назвал сумму задолженности Белоруссии за газ

"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США", – приводит его слова РИА Новости. Миллер добавил, что соответствующее письмо направлено в белорусское Минэнерго.
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«Газпром» простит Белоруссии газовые долги

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В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

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ТАСС29 мая в 11:29

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»

Коммерсантъ29 мая в 11:16

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RT на русском29 мая в 11:13
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 16:21, Ашберн

Утром - деньги, вечером - цены: Газпром готов обсудить с Беларусью цену на газ на 2021 год, но только после погашения долга

КП - Беларусь29 мая в 10:01
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Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
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В сети анонсировали цены на новые процессоры AMD серии Ryzen 3000XT

Стоимость новых процессоров компании AMD серии Ryzen 3000XT появилась на сайте французского интернет-магазина, сообщается 31 мая на сайте Materiel.net.
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На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
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«Роскосмос» испытает две новые ракеты

«Роскосмос» в 2020 году планирует провести испытания двух новых ракет.
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Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

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В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня.
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Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

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Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
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В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
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Ларичев заявил, что строительные респираторы сделаны из материала, который задерживает пыль размером меньше капель, в отличие от медицинских масок, поэтому они лучше фильтруют воздух.
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Учёные научились управлять экспрессией генов приложением на смартфоне

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Власти Крыма отменили плату за обсерваторы для приезжающих без цели

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Самозанятым россиянам решили вернуть налог

Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году.
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