Энергетика
Москва 24«Газпром» назвал сумму задолженности Белоруссии за газ
"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США", – приводит его слова РИА Новости. Миллер добавил, что соответствующее письмо направлено в белорусское Минэнерго.
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с чего всё началось
"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.РИА Новости29 мая в 08:26
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