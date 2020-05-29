Энергетика

Москва 24Москва 24«Газпром» назвал сумму задолженности Белоруссии за газ

"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США", – приводит его слова РИА Новости. Миллер добавил, что соответствующее письмо направлено в белорусское Минэнерго.
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с чего всё началось

«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ

"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
РИА Новости29 мая в 08:26

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«Газпром» простит Белоруссии газовые долги

Московский Комсомолецвчера в 10:09

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долгов перед «Газпромом»

РБК29 мая в 14:42

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Известия29 мая в 11:28

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Lenta.ru29 мая в 11:52

Минэнерго Белоруссии утверждает, что не имеет задолженности за российский газ

ТАСС29 мая в 11:29

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

РИА Новости29 мая в 13:00

В Белоруссии заявили об отсутствии долгов за импорт газа

RT на русском29 мая в 11:13
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Утром - деньги, вечером - цены: Газпром готов обсудить с Беларусью цену на газ на 2021 год, но только после погашения долга

КП - Беларусь29 мая в 10:01
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Политика

Владимир Путин сегодня может объявить дату голосования по Конституции

По словам собеседников издания, власти хотят отметить своего рода победу над вирусом, чтобы у людей поднялось настроение, и на этом фоне провести голосование по поправках в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 18:06
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
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Происшествия

В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС

Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
REGNUM 06:48
Происшествия

В Крыму обнаружили кепку пропавшей накануне шестилетней девочки

ТАСС 03:40
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова заявила о желании жениться на девушке

VSE42.RU 01:38
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Экономика

ВТБ начал выдачу кредитов для бизнеса под 2% годовых

Как рассказали в банке, среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды Finn Flare, отель Akyan St. Petersburg и др.
Ведомости 01:59
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Происшествия

Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой

Российская газета 06:32
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Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили 184 носителя коронавируса

Ростов-на-Дону, 1 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:54
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Политика

Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
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Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины.
Российская газета 01:58
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Политика

В Кремле определились с форматом Парада Победы

Как пояснил Песков, во время Парада президент РФ Владимир Путин и все приглашенные гости будут по традиции находиться на трибуне, но в остальном требования безопасности в связи с эпидемией коронавируса внесут свои коррективы в формат торжеств, сообщает телеканал "Россия 1".
Журналистская правда вчера в 08:57
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Политика

Путин распорядился возобновить плановую работу медучреждений

Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи.
Российская газета 06:12
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Хоккей

«Амур» расторг контракты с форвардами Каблуковым и Карповым

Хабаровский "Амур" расторг контракты с нападающими Ильей Каблуковым и Максимом Карповым, сообщает пресс-служба КХЛ на своей странице в Twitter.
РИА Новости 06:08
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Происшествия

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих

В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
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Происшествия

Медведица растерзала россиянина в Казахстане

В Казахстане медведица растерзала гражданина России, сообщили в пресс-службе МВД республики.
РЕН ТВ 05:08
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Политика

В Кремле прокомментировали беспорядки в США

В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны.
Lenta.ru 05:36
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Здоровье

Названы главные мифы о питьевой воде

Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
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Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
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Общество

От коронавируса в России за сутки умерли более 160 человек

За сутки по стране от коронавируса умерли 162 человека, сообщили в оперативном штабе. Общее число жертв болезни в России превысило 4,8 тыс.
РБК 03:45
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Общество

В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 1 июня сообщил, что власти пока что не приняли решения относительно открытия границ страны.
РБК 06:20
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Политика

Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года.
REGNUM вчера в 01:11
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Политика

Посол Польши в США протестует против осквернения памятника Костюшко

REGNUM 06:43
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Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
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Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
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Футбол

Семак рассказал о продлении контракта с «Зенитом»

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 13:11 — REGNUM Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что при заключении нового контракта с клубом не было никаких спорных вопросов.
REGNUM 06:11
Футбол

В Twitter ФИФА заменили фото Санчо с майкой в поддержку убитого Флойда

Фотография атакующего полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в футболке, которая посвящена убийству Джорджа Флойда полицейским, была опубликована в Twitter ФИФА, но позднее удалена, а вместо нее опубликована новая.
РБК 02:41
Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
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Здоровье

Глеб Никитин объяснил рост заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижегородской области напрямую связан с нарушением режима самоизоляции, заявил губернатор Глеб Никитин.
АиФ Нижний Новгород 04:23
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Здоровье

Мать больной девочки пригрозила главе Свердловской области судом

В Свердловской области мать больной 12-летней девочки пригрозила судом главе региона Евгению Куйвашеву.
Екатеринбург в эфире 04:58
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