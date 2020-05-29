Энергетика

Москва 24Москва 24«Газпром» назвал сумму задолженности Белоруссии за газ

"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США", – приводит его слова РИА Новости. Миллер добавил, что соответствующее письмо направлено в белорусское Минэнерго.
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Белоруссия отказалась возвращать России долг за газ

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Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долгов перед «Газпромом»

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ТАСС29 мая в 11:29

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Известия29 мая в 11:28

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Утром - деньги, вечером - цены: Газпром готов обсудить с Беларусью цену на газ на 2021 год, но только после погашения долга

КП - Беларусь29 мая в 10:01
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"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
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В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва

Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
РИА Новости 07:55
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В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры

Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
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Предназначенный для Калининграда СПГ-терминал уплыл в Индийский океан

Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ), направилось в Индийский океан.
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Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
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В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в педофилии.
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В Мурманской области обрушился подмытый паводком железнодорожный мост

Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор, обрушился во время проведения ремонтных работ.
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Российские пенсионеры получат новые доплаты с 1 июня

Пожилые люди, получающие выплаты на несовершеннолетних иждивенцев (не более трех человек), дополнительно получат 1859 рублей, а пенсионеры, в мае оставившие работу, смогут рассчитывать на недополученную от пропущенных индексаций сумму.
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Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели

В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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Российская газета 30 мая в 21:42
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Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
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Врачам российской клиники предложили стать дворниками и уборщиками

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