Энергетика
Москва 24«Газпром» назвал сумму задолженности Белоруссии за газ
"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США", – приводит его слова РИА Новости. Миллер добавил, что соответствующее письмо направлено в белорусское Минэнерго.
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Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 08:32, Ашберн
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
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Дочь Александра Малинина требует от отца 15 миллионов рублей
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Общество
Ростуризм: С 1 июня регионы могут открывать любые отели
Регионы России с 1 июня могут принимать решения об открытии любых средств размещения, заявили журналистам в Ростуризме.
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RT на русском вчера в 20:15
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«МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom
"МегаФон" первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера.
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Политика
Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается
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Происшествия
В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва
Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
РИА Новости 07:55
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В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры
Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:28
Кино
«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
В главной номинации представлены были картина «Дылда» Кантемира Балагова и две ленты Клима Шипенко «Холоп» и «Текст».
Inc-news.ru 04:20
Общество
Предназначенный для Калининграда СПГ-терминал уплыл в Индийский океан
Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ), направилось в Индийский океан.
РБК 08:14
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Происшествия
В Петербурге полиция задержала подозреваемых в педофилии
В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в педофилии.
Петербургский дневник вчера в 14:23
Общество
Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня
Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет что ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Российская газета 07:12
Транспорт
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Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор, обрушился во время проведения ремонтных работ.
ТАСС 08:22
Общество
Российские пенсионеры получат новые доплаты с 1 июня
Пожилые люди, получающие выплаты на несовершеннолетних иждивенцев (не более трех человек), дополнительно получат 1859 рублей, а пенсионеры, в мае оставившие работу, смогут рассчитывать на недополученную от пропущенных индексаций сумму.
Политическая Экспертиза вчера в 04:38
Политика
Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели
В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
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На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
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Новые главврачи назначены в трех медицинских учреждениях области
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Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала телеканалу НТВ о покушении одного из поклонников.
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Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Общество
Мосгорсуд отложил заседание по апелляции на арест Азара
Московский городской суд отложил до 5 июня заседание по апелляции на арест журналиста Ильи Азара.
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Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
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Происшествия
Медведица, защищая медвежонка, растерзала россиянина в Казахстане
30 мая рыбаки возвращались домой, когда собака, учуяв медвежонка, с лаем бросилась в погоню.
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«Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым
«Амур» расторг контракты с нападающими Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым, которые ранее были выменяны из СКА.
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Врачам российской клиники предложили стать дворниками и уборщиками
Врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства предупредили о реорганизации отделения и предложили им вакансии санитаров, уборщиков и дворников.
Lenta.ru 08:11