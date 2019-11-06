с чего всё началось

В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.

«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа

Общество Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Гаджеты Xiaomi представила 108-Мп смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro В Мадриде была представлена международная версия смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro под названием Xiaomi Mi Note 10.

Политика Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.

Политика Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.

Происшествия Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".

Общество КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции Власти регионов не имеют права произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов, следует из постановления Конституционного суда.

Шоу-бизнес Кристина Асмус пожаловалась на травлю в Сети из-за эротической сцены На своей страниц в соцсети Instagram актриса рассказала, что некоторые зрители посчитали слишком откровенным один из эпизодов фильма «Текст», в котором она недавно снялась.

Космос «Вояджер-2» прислал первые данные из межзвёздного пространства Находясь на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли – далеко за пределами орбиты Плутона – зонд вышел в межзвёздное пространство.

Армия и оружие Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади Силы безопасности Турции задержали в Сирии жену главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Общество РСПП согласился с идеей правительства о законе о значимых сайтах Российский бизнес согласен с установлением порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, который ранее предложил кабмин.

Армия и оружие Кадыров рассказал о выпуске бронеавтомобиля в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о состоявшейся презентации бронированного автомобиля «Болат», выпуск которого наладят в республике.

Армия и оружие США признали отставание от России в системах РЭБ Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.

Политика Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.

Политика Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.

Технологии Эвотор поможет офлайновому бизнесу стимулировать спрос Эвотор запустил сервис, который позволяет офлайновому бизнесу привлекать покупателей в торговые точки.

Общество Россияне стали меньше доверять полиции Число граждан России, доверяющих полиции своего региона, с 2017 до 2019 года увеличилось на 13 п.п. и составляет 54%.

Общество Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Наука Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания» Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.

Общество Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.

Кино Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.