Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".

«Газпром» назвал условие для заключения контракта с Киевом на транзит газа

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