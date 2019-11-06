Энергетика
РИА Новости«Газпром» назвал условие для заключения контракта с Киевом на транзит газа
Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".
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Общество
Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц
Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:19
Культура
Умер актер Жигалин из сериала «Улицы разбитых фонарей»
В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет. Артист ушел из жизни пятого ноября.
ТВ Центр 04:55
Политика
Путин назвал главную задачу уникального оружия России
Задача новейших систем российского вооружения заключается «исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз», заявил президент России Владимир Путин на встрече с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.
Lenta.ru 06:29
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Общество
Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
РБК вчера в 23:00
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России
В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года.
Коммерсантъ 02:21
Политика
Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти
Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти, сказал замглавы МИД Сергей Вершинин.
РИА Новости 03:01
Авто
В Сети опубликованы изображения салона обновленной Lada 4x4
В Сети были опубликованы свежие изображения салона, который может появится в обновленной Lada 4x4.
Дни24 вчера в 05:00
Общество
Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов
В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:07
Здоровье
Терпевший боль подросток из Кемерова оказался болен раком
Юный житель областного центра долгое время стеснялся говорить родителям о сильной боли в плече и пожалел: врачи при обследовании обнаружили серьезное заболевание.
VSE42.RU 00:25
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru 04 ноября в 09:03
Общество
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
RT на русском 05:39
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 04 ноября в 13:34
Технологии
Эвотор поможет офлайновому бизнесу стимулировать спрос
Эвотор запустил сервис, который позволяет офлайновому бизнесу привлекать покупателей в торговые точки.
Retail & Loyalty 01:55
Общество
Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе
В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.
РБК 04:38
Происшествия
В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином
Интерфакс 04:41
Политика
Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей о возможной государственной измене и хищении государственных средств во время застройки Киева.
Газета.Ru 06:02
Происшествия
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
Российская газета 06:27
Интернет
Компания Facebook сменила логотип
Компания Facebook сменила свой логотип, чтобы пользователи не смогли спутать его с логотипом одноименной социальной сети.
UfacityNews.ru 04 ноября в 22:22
Музыка
Maruv высказалась о скандале вокруг премии «MTV Россия»
Моя Москва.онлайн 05:18
Политика
Прошение о помиловании норвежца Берга пока рассматривают — Песков
Ходатайство о помиловании норвежского подданного Фруде Берга, осужденного за шпионаж против РФ, рассматривается в установленном порядке.
REGNUM 05:52
Культура
HBO создала картонную коробку для просмотра сериалов
Adindex.ru 02:30
Общество
Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru вчера в 16:24
Общество
Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц
Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.
Солидарность вчера в 03:09
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Космос
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вновь прибудет в Омск
ФедералПресс вчера в 01:35