При условии выполнения в полном объёме договорённостей стороны рассмотрят возможность поставок газа на Украину с учётом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба за исключением обоснованной скидки с учётом объёмов таких поставок, — написало в проколе.

«Газпром» может дать Украине скидку на поставки газа

Политика МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.

Политика В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента Партия "Справедливая Россия" не видит оснований для досрочных президентских выборов, о возможности которых говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.

Энергетика Миллер рассказал о соглашении с Украиной по транзиту газа В ходе двусторонних переговоров с Украиной достигнуты итоговые окончательные договоренности по транзиту газа: 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в течении следующих четырех лет.

Политика Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2» Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.

Происшествия В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода «При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого четырёхэтажного здания размером 12 на семь метров на территории комбикормового завода произошло его обрушение», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

Недвижимость Вторичный рынок застыл в ожидании У продавцов больше нет реальных оснований для повышения цен: у покупателей постепенно возвращается интерес к новостройкам, а на некоторых региональных рынках аналитики ждут охлаждения.

Экономика ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Кино Все монстры «Ведьмака» от Netflix – сравниваем с играми Новый сериал «Ведьмак» Netflix основан на книжном цикле Анджея Сапковского, а не серии игр от CD Projekt RED – но все равно их хочется сравнивать.

Общество Путин поздравил россиян с Днем энергетика Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика.

Единоборства Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.

Политика S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2» В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.

Общество Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.