Энергетика

News.ruNews.ru«Газпром» может дать Украине скидку на поставки газа

При условии выполнения в полном объёме договорённостей стороны рассмотрят возможность поставок газа на Украину с учётом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба за исключением обоснованной скидки с учётом объёмов таких поставок, — написало в проколе.
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«Газпром» назвал условие возможных поставок газа на Украину

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«Газпром» может дать Украине скидку на поставки газа

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«Газпром» и «Нафтогаз» могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой

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Миллер рассказал о соглашении с Украиной по транзиту газа

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Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что в подписанный "Газпромом" и "Нафтогазом" протокол о продолжении транзита не был включен пункт о долге Украины по еврооблигациям на $3 млрд.
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