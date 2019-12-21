Энергетика
News.ru«Газпром» может дать Украине скидку на поставки газа
При условии выполнения в полном объёме договорённостей стороны рассмотрят возможность поставок газа на Украину с учётом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба за исключением обоснованной скидки с учётом объёмов таких поставок, — написало в проколе.
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Добавим, что "Ливерпуль" впервые в истории стал победителем клубного чемпионата мира.
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МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
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Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
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Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.
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Рок-музыкант Сергей Шнуров высмеял участника шоу «Голос» Арсения Курчанина за неподобающее поведение по отношению к певице Полине Гагариной.
Происшествия
В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода
«При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого четырёхэтажного здания размером 12 на семь метров на территории комбикормового завода произошло его обрушение», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
Недвижимость
Вторичный рынок застыл в ожидании
У продавцов больше нет реальных оснований для повышения цен: у покупателей постепенно возвращается интерес к новостройкам, а на некоторых региональных рынках аналитики ждут охлаждения.
Происшествия
В ДР Конго нашли черный ящик разбившегося в октябре Ан-72
Экономика
ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения
Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован
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Все монстры «Ведьмака» от Netflix – сравниваем с играми
Новый сериал «Ведьмак» Netflix основан на книжном цикле Анджея Сапковского, а не серии игр от CD Projekt RED – но все равно их хочется сравнивать.
Происшествия
В Архангельской области произошел пожар в доме престарелых
К ликвидации пожара привлекались 13 человек и пять единиц техники.
Происшествия
В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
Общество
Путин поздравил россиян с Днем энергетика
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Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае
Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Футбол
«Ювентус» проведёт матч за Суперкубок Италии в специальной форме
Политика
Долг Украины по евробондам на $3 млрд не включили в договор по газу
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что в подписанный "Газпромом" и "Нафтогазом" протокол о продолжении транзита не был включен пункт о долге Украины по еврооблигациям на $3 млрд.
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По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.