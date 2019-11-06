с чего всё началось

Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".

«Газпром» назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа

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Политика В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Культура HBO представил картонную коробку для просмотра сериалов в одиночестве Телеканал HBO представил "устройство" HBO Box - черную картонную коробку с прорезями для ног и отверстиями для вентиляции.