Политика
РИА Новости«Газпром» назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа
Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".
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с чего всё началось
Самый принципиальный вопрос — урегулирование судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», говорится в сообщении пресс-службы российской компании.Известия07:06
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Политика
«Нафтогаз» оценил возможность обнуления взаимных претензий с Россией
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что для обнуления претензий Киева к «Газпрому» на $22 млрд необходимы встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы.
RT на русском вчера в 08:59
Наука
Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству
Ученые со всего мира предрекли "неописуемые страдания" человечеству. Документ подписали 11 тысяч научных деятелей из 153 государств.
Piter.tv 01:19
Общество
КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции
Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.
Известия 08:14
Происшествия
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.
Вести.Ru 07:19
Футбол
Хорватский футболист получил красную карточку за убийство курицы
23-летний футболист Иван Газдек получил прямую красную карточку за то, что он ударил насмерть выбежавшую на поле курицу.
Матч ТВ 09:06
Спорт
Дисквалифицированным за допинг могут запретить занимать госдолжности
Министерство спорта России предложило запретить занимать государственные должности в России дисквалифицированным за допинг лицам.
Известия 08:27
Шоу-бизнес
Константин Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак с 38-летием
Известный режиссер Константин Богомолов опубликовал очень трогательные фото со своей женой Ксенией Собчак.
Дни24 вчера в 03:40
Экономика
Связанные одной нефтью: Минск готовит Украине топливный кризис
Украине может грозить острый кризис на топливном рынке. Причина — августовский запрет на импорт солярки из России.
РИА Новости 00:00
Здоровье
Онкологами названа болезнь, после которой часто развивается рак
Онкологи из США сделали вывод, что сахарный диабет 2-го типа стимулирует развитие рака.
Московский Комсомолец 04 ноября в 22:01
Футбол
Московский «Локомотив» принимает туринский «Ювентус»
Напомним, что в первом матче против «Ювентуса» москвичи проиграли со счетом 1:2. В той игре «Локомотив» был впереди на протяжении большей части времени, однако давление туринцев оказалось сильнее и Пауоло Дибала добыл победу для «старой синьоры».
НИА-Калининград 07:58
Общество
Европейские банки хотят отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 крупных европейских банков планируют создать общеевропейскую платежную систему, способную заменить американские системы Mastercard и Visa.
Общественная служба новостей 08:45
Шоу-бизнес
Вележева заявила, что не устраивала пьяный дебош в самолете
Аргументы и Факты 04 ноября в 09:33
Политика
Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России
Кабинет министров Украины ускорил ввод запрета на ввоз вагонов из РФ, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года, заявил в среду депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, который присутствует на заседании правительства.
РИА Новости 07:15
Футбол
Зенитовец Ракицкий заявил об уходе из сборной Украины
Евразия Daily 04:49
Происшествия
Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о «пьяном мальчике»
Вынесен приговор судмедэксперту по делу "пьяного мальчика" Мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ и восстановили в должности Отмечается, что уход главного судмедэксперта может быть связан с делом шестилетнего Алексея Шимко, которого в 2017 году в подмосковном Железнодорожном сбила машина.
АМИТЕЛ 09:31
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Происшествия
В Новгородской области из-за сильных дождей пострадали девять районов
ТАСС/ Число районов в Новгородской области, где произошли подтопления домов и участков дорог из-за сильного дождя, увеличилось с семи до девяти.
ТАСС вчера в 15:05
Общество
Скончался писатель Лев Аннинский
Культуромания 07:36
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03
Экономика
Венесуэла снизила долг перед «Роснефтью» до $800 млн
Государственная нефтедобывающая компания Венесуэлы PDVSA в III квартале 2019 г. снизила долг перед «Роснефтью» до $800 млн, следует из презентации российской компании.
Ведомости 08:09
Здоровье
Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты
Российским работодателям среди медиков наиболее необходимы педиатры и терапевты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роструда.
ТагилСити.ру 04:56
Культура
HBO представил картонную коробку для просмотра сериалов в одиночестве
Телеканал HBO представил "устройство" HBO Box - черную картонную коробку с прорезями для ног и отверстиями для вентиляции.
ТАСС 08:26
Здоровье
Роспотребнадзор назвал продукты для эффективной борьбы с йододефицитом
В подмосковном Роспотребнадзоре напомнили о необходимости профилактики йододефицита, в том числе у детей, а также перечислили продукты, богатые этим микроэлементов.
Вечерний курьер 07:40