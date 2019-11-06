Политика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа

Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".
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с чего всё началось
Самый принципиальный вопрос — урегулирование судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом», говорится в сообщении пресс-службы
 российской компании.
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Миллер назвал условия заключения контракта на транзит газа через Украину

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