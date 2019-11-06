Политика
RT на русском«Газпром» назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только в случае взаимного отказа от претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», заявили в российской компании.
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Общество
ФАС возбудила дело о рассылке спама в отношении четырех банков
В ФАС напомнили, что за распространение банками рекламы без согласия абонента грозит штраф до 500 тыс. руб. за каждый факт нарушения.
РБК 09:37
Культура
Путин высоко оценил экспонаты выставки «Память поколений»
Президент направил приветствие участникам и гостям выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Российская газета 04 ноября в 03:45
Футбол
Локомотив — Ювентус 1:1 (2-й тайм)
Вести.Ru 13:08
Общество
Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова
Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.
РБК 10:08
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане
Десять человек получили травмы в результате столкновения пассажирской "Газели" и автомобиля Lada, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
ТАСС 12:34
Происшествия
В Петербурге на переезде у Приморского шоссе электричка сбила человека
Вечером в среду, 6 ноября, около 19:05 в Петербурге на переезде у Приморского шоссе электричка сбила человека.
Невские Новости 11:25
Политика
Назван новый куратор мусорной реформы в правительстве
Преемником Владимира Логинова на посту замминистра природы и экологии, отвечающего за реализацию в стране мусорной реформы, может стать помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:42
Происшествия
В Британии произошла химическая утечка: 57 человек пострадали
По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.
Вести.Ru 13:51
Армия и оружие
The New York Times: в Ливию прибыли около 200 российских наемников
В Ливию за последние шесть недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК «Вагнер».
Дождь вчера в 14:41
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Общество
Криминалисты одобрили идею блокировки связи в тюрьмах РФ
Ранее News.ru сообщал, что МВД намерено бороться с кол-центрами в тюрьмах путём блокировки сотовой связи.
News.ru 02:43
Армия и оружие
Индия намерена развивать ВТС с Россией вопреки давлению США
Индия намерена и дальше развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Россией, несмотря на давление со стороны США.
RT на русском 14:06
Политика
В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
"Будет внесён законопроект до декабря месяца, который будет революционер в сфере гражданства...
РИА Новости 09:51
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Происшествия
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Майор столичной полиции попытался съесть 10 тысяч рублей во время задержания.
Вести.Ru 07:19
Происшествия
Жену «киборга» , воевавшую на Донбассе, арестовали в день суда над мужем
На Украине арестовали жену «киборга» Владислава Геращенко Ирину. Женщина и сама «героический» персонаж, которая воевала под позывным «Пума».
Новостной фронт 07:02
Единоборства
Отец Хабиба назвал условия боя между Нурмагомедовым и Мэйуэзером
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на предложение боксера Флойда Мэйуэзера организовать поединок с его сыном по правилам бокса.
РИА Новости 05:05
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Lenta.ru вчера в 22:43
Здоровье
Названы симптомы развития рака печени
Слишком быстрое насыщение в результате приема пищи может сигнализировать о развитии рака печени, рассказали специалисты центра Исследования рака Великобритании.
РИА Новости 04:53
Политика
Украинская националистка рассказала, как Киев может «победить» Москву
Националистка отметила, что Порошенко якобы удалось "протянуть украинскую линию" на международном уровне, однако Зеленский уничтожает достигнутые "успехи".
РИА Новости 09:50
Общество
Россиянин без вести пропал в Турции
Во время отдыха в Турции без вести пропал 25-летний уроженец республики Коми Никита Василевский, сообщает газета "Аргументы и Факты" со ссылкой на обращение тети пропавшего Елизаветы Кызьюровой.
Газета.Ru 13:09
Футбол
Хонда подписал контракт с «Витессом»
«Витесс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой.
Чемпионат 09:10
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09