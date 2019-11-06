с чего всё началось

Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только в случае взаимного отказа от претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», заявили в российской компании.

«Газпром» назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

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