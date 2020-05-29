Энергетика

Rambler News ServiceRambler News Service«Газпром» назвал задолженность Белоруссии за газ

Объём задолженности Белоруссии перед «Газпромом» за поставки российского газа составляет $165,57 млн сообщил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 млн 570 тыс. долларов», - отметил Миллер.
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